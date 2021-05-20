Pornhub «прокачал» эротические фильмы столетней давности

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Известный сайт для взрослых восстановил и раскрасил с помощью искусственного интеллекта коллекцию из 20 черно-белых эротических фильмов. Некоторым из них более 100 лет!
В рамках проекта «Remastured» специалисты с сайта раскрасили и отреставрировали с помощью искусственного интеллекта несколько винтажных эротических фильмов. Самое старое видео датировано 1896 годом, а новое 1946.
В процессе обучения искусственному интеллекту "скормили" около 100 000 видео и изображений из библиотеки сайта.
В процессе обучения искусственному интеллекту "скормили" около 100 000 видео и изображений из библиотеки сайта.
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Метки: pornhub ИИ Искусственный интеллект в мире видео
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