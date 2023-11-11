Интернет-апокалипсис: солнечный супершторм может оставить людей без электричества и связи

Солнечные циклы фиксируют с 1755 года. С тех пор прошло 25 циклов, но последний отличается от предыдущих. Специалисты отмечают, что он проходит быстрее обычного, и такое ускорение провоцирует мощные солнечные бури.





Наиболее известен и лучше всего изучен солнечный цикл с длительностью около 11 лет («цикл Швабе»), и если судить по датам, то пик будущего цикла придётся на 2025 год. Стали появляться прогнозы-страшилки, из которых следует, что экстремальная солнечная буря или выброс корональной массы повлечёт за собой большие неприятности для человечества. Может накрыться всё - от оптоволокна, радио и GРS до интернета и электричества.

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Последний раз подобное произошло в 1859 году - событие Кэррингтона, когда из-за солнечной активности отказали телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке, а полярные сияния наблюдались по всему миру, в том числе в широтах, где их не может быть - например, над Карибами. Тогда связь достаточно быстро восстановили, однако сейчас те же спутники в космосе и земные серверы могут стать кучей бесполезного металла. Отсутствие электричества и связи на Земле может затянуться на длительное время - пугают американцев СМИ.



