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Интернет-апокалипсис: солнечный супершторм может оставить людей без электричества и связи

Интернет-апокалипсис: солнечный супершторм может оставить людей без электричества и связи

Автор:
11 ноября 2023 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   вспышки на солнце   геомагнитная буря   интернет   связь   солнечный шторм   
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В соцсетях снова разгоняют страшилку о том, что 2025 году Солнце достигнет пика своей активности и на Землю обрушится мощная буря, которая может спровоцировать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.

Солнечные циклы фиксируют с 1755 года. С тех пор прошло 25 циклов, но последний отличается от предыдущих. Специалисты отмечают, что он проходит быстрее обычного, и такое ускорение провоцирует мощные солнечные бури.


Наиболее известен и лучше всего изучен солнечный цикл с длительностью около 11 лет («цикл Швабе»), и если судить по датам, то пик будущего цикла придётся на 2025 год. Стали появляться прогнозы-страшилки, из которых следует, что экстремальная солнечная буря или выброс корональной массы повлечёт за собой большие неприятности для человечества. Может накрыться всё - от оптоволокна, радио и GРS до интернета и электричества.

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Последний раз подобное произошло в 1859 году - событие Кэррингтона, когда из-за солнечной активности отказали телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке, а полярные сияния наблюдались по всему миру, в том числе в широтах, где их не может быть - например, над Карибами. Тогда связь достаточно быстро восстановили, однако сейчас те же спутники в космосе и земные серверы могут стать кучей бесполезного металла. Отсутствие электричества и связи на Земле может затянуться на длительное время - пугают американцев СМИ.


"Что-то похожее могло произойти в 2012 году, но оно обошло Землю стороной. Если или когда случится этот солнечный шторм, влияющий на весь мир, это может стать катастрофой на 2 миллиарда долларов из-за разрушительной магнитной энергии, которая приходит вместе со штормом. Уйдут десятилетия на восстановление технологической инфраструктуры, а Интернет вообще может пропасть. Вы всё правильно услышали".

Представитель Института космических исследований РАН Сергей Богачёв поясняет: "В современную эпоху супервспышек на Солнце не было, хотя в 2003 году было несколько очень сильных событий. Возможно, и Солнце раз в сотни тысяч или миллионы лет производит взрыв такой силы, что способно уничтожить всю нашу техносферу. Однако научной основы для хоть какого-то анализа здесь нет”.


Хотя полярные сияния в несвойственных им широтах в последнее время случаются достаточно часто. Их замечают и в Ленинградской области, и в Подмосковье, и в более южных регионах - Украине и Молдове.

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Метки: Видео   вспышки на солнце   геомагнитная буря   интернет   связь   солнечный шторм   
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9k
Бритва 2 часа назад
надо комп фольгой замотать.
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212
iskra 52 минуты назад
С неделю назад была какая-то "супер-вспышка",с северным сиянием до самого Крыма. Я лично ничего не заметил,как и все мои знакомые. Если бы не фотки в интернете,так и вообще не знал бы.
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38
Бяка iskra 42 минуты назад
Северное сияние красного цвета говорит о том, что магнитное защитное поле совсем слабое. Вспышка на солнце может быть совершенно обычной. А вот поле с ней может не справится.
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212
iskra Бяка 21 минуту назад
Специалисты говорят обратное - вспышка была самой сильной за последние 25 лет, и поэтому высота сияния была больше обычного,поэтому его смогли увидеть ближе к экватору.
Цитата -
"Специалисты также разъяснили, почему северное сияние, которое можно наблюдать в том числе и в Беларуси, приобретает именно красный оттенок, а не привычный большинству зеленоватый или фиолетовый. Дело в том, что в более южных широтах видно только верхушку сияния, а оно «всегда красного цвета».
«А вот севернее видно полностью сияния и там они выглядят более разноцветно: снизу зеленое, выше фиолетовое, а еще выше красное», пояснили эксперты."
PS Можете сами сравнить.
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Думаю, это происки страховых компаний
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