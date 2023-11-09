Друзья не дали утонуть грузному рыбаку в тайском болоте

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Видеосюжет, доподлинно демонстрирующий нелёгкую работу — из болота тащить бегемота, из небезызвестного стихотворения Чуковского, на днях был размещён в соцсети.
Операция по перемещению тучного любителя острых ощущений, забравшегося в заболоченный водоём в провинции Чиангмай, была запечатлена несколько месяцев назад одним из очевидцев странного инцидента.
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