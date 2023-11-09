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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 905 постов • 43 подписчика подписаться
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Друзья не дали утонуть грузному рыбаку в тайском болоте

Друзья не дали утонуть грузному рыбаку в тайском болоте

Автор:
09 ноября 2023 08:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Рыбак   болото   большой человек   застрял   помощь   толстый   
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Видеосюжет, доподлинно демонстрирующий нелёгкую работу — из болота тащить бегемота, из небезызвестного стихотворения Чуковского, на днях был размещён в соцсети.

Операция по перемещению тучного любителя острых ощущений, забравшегося в заболоченный водоём в провинции Чиангмай, была запечатлена несколько месяцев назад одним из очевидцев странного инцидента.

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Метки: Видео   Рыбак   болото   большой человек   застрял   помощь   толстый   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как в Турции.
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62k
pynh 57 минут назад
К охоте за подболотниками надо готовиться лучше.

Ссылка www.youtube.com
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31k
Григорий Час назад
- Ну помнишь как в Винни-Пухе? Может тащить?
- Я его за Винни-Пуха тащить не буду!
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5k
Lexx 2 часа назад
Ну вот и нахера он туда полез? Такой большой и глупый.©
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