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Мужчина помог выбраться застрявшему в мусорке медвежонку

Мужчина помог выбраться застрявшему в мусорке медвежонку

Автор:
25 сентября 2023 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   застрял   медвежонок   милота   помощь   
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Житель Канады заметил медведицу с медвежатами и начал за ними наблюдать. Один из детёнышей залез в мусорку, а её крышка предательски захлопнулась.

Мужчина решил рискнуть и помочь бедолаге. С помощью лестницы он смог открыть контейнер и выпустить медвежонка на свободу.

Всё это время мама находилась неподалёку. Она будто бы поняла, что её малышу хотят помочь, и не проявила агрессию


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Метки: Видео   Медведь   животные   застрял   медвежонок   милота   помощь   
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4  комментария
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95
ruslan d Час назад
Отважно
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Slonyash 9 минут назад
Бедняги, видать в лесу еды мало... А мужик молодец, и храбрый!
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7k
Станислав 17 минут назад
Карапуз теперь точно от мамки по жопе получит ))
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MatveiVainrub 2 часа назад
Да блин , михалыч уже не щегол .
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