Мужчина помог выбраться застрявшему в мусорке медвежонку

Мужчина решил рискнуть и помочь бедолаге. С помощью лестницы он смог открыть контейнер и выпустить медвежонка на свободу.



Всё это время мама находилась неподалёку. Она будто бы поняла, что её малышу хотят помочь, и не проявила агрессию