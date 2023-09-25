Мужчина помог выбраться застрявшему в мусорке медвежонку

1042
1
1
Житель Канады заметил медведицу с медвежатами и начал за ними наблюдать. Один из детёнышей залез в мусорку, а её крышка предательски захлопнулась.
Мужчина решил рискнуть и помочь бедолаге. С помощью лестницы он смог открыть контейнер и выпустить медвежонка на свободу.
Всё это время мама находилась неподалёку. Она будто бы поняла, что её малышу хотят помочь, и не проявила агрессию
Источник:
Ссылки по теме:
- «Лёг и лежит, никуда не уходит»: медведь поселился на веранде жилого дома
- Ожесточённая битва тигра и медведя
- Как мурчат довольные медвежата
- Медвежонок пытается перелезть через забор к маме
- Медвежонок показал брату, как залезть на дорожный барьер
Новости партнёров
реклама