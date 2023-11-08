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В Тюмени полиция разыскала азербайджанцев, которые устроили танцы прямо посреди проезжей части

В Тюмени полиция разыскала азербайджанцев, которые устроили танцы прямо посреди проезжей части

Автор:
08 ноября 2023 07:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Танцы   Тюмень   интересное   лезгинка   свадьба   фото   
1883
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В центре Тюмени товарищи из Азербайджана решили станцевать лезгинку, перекрыв движение.

Группа молодых людей из свадебного кортежа перекрыла дорогу в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. На одном из автомобилей включили музыку, а четверо молодых людей принялись вытанцовывать, пока другие участники движения ждали. Запись с танцами появилась в социальной сети "ВКонтакте".

Люди в праздничных костюмах танцевали, пока возмущенный сигнал другого автомобиля не разогнал их.

Полицейские быстро нашли нарушителей дорожного движения. Всего привлекли к ответственности четырех молодых людей. Трое мужчин 25, 26 и 23 лет заплатили штраф по 500 рублей, четвёртым оказался водитель. Сотрудники ГИБДД обнаружили у него 31 неоплаченный штраф за нарушения, выявленные камерами на дороге. Завтра на тюменца будут составлены все необходимые административные материалы, в том числе за неуплату штрафов за нарушения ПДД, — сообщает ГИБДД Тюменской области.

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Метки: Видео   Танцы   Тюмень   интересное   лезгинка   свадьба   фото   
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18  комментариев
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36k
albedo 2 часа назад
А чего так мало наказали?!
Особенно водителя, остановившегося посреди проезжей части.
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552
Руслан 12 минут назад
Обезьяны мля!!...
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38k
Александр 14 минут назад
А вы не видете, что это скорее всего свадебный кортеж. И они уехали сразу, как им посигналили. А вы когда свадьбы играете и на мостах останавливаетесь и фоткаетесь, норм все?
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5k
Горожанин 19 минут назад
Это всё? Дорожное нарушение и мизерные штрафы? А нарушение общественного порядка, перекрытие трассы - это ничего? Профанация тогда это всего. Всё громкие заявления должностных лиц тогда - это пиар для галочки.
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11k
GRuslan Полчаса назад
Своим таким отношением они публично демонстрируют наплевательское отношение к законам нашего государства. Я тоже дохрена с чем не согласен в нашей стране, но жить другим не мешаю и не занимаюсь бахвальством. Считаю такое пренебрежительное отношение заслуживает депортации к себе в кишлаки либо штрафы в разы выше, чем те что озвучены выше.
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11k
Том Сойер Полчаса назад
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6k
jnkbxybr Полчаса назад
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6k
jfk Полчаса назад
у них какой-то флешмоб проходит? Что ни новость, так эти то там, то там отличились
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
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21k
иванов дмитрий 40 минут назад
Тут полицию жёстко проверять надо.
Скатья 20.18 блокирование дорог.
Штраф от 50 до 100 тыс или.... Вплоть до тюрьмы.
Но видимо, что бы вывести их от реальной ответственности вменили им что то другое.
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5k
Alex 49 минут назад
На кол поганых обезьян.
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1k
Shurovik 54 минуты назад
500 рублей? Это не штраф, а прейскурант.
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18k
Shtoppi Час назад
когда этих животных уже отстреливать начнут, а не смотреть как эта падаль глумится над народом чужой страны, в которой они чувствуют себя как дома, из-за попустительств зажравшихся, продажных властей и тухлых, либеральных законов?
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30k
Aqueronte Час назад
А домой?
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323
a.r.t. Час назад
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5k
Григорий 2 часа назад
а что раздавить на дороге тупых мартышек уже нельзя?!какие нахер 500 рублей [мат]??? 3.14доры в погонах сука.
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