В Тюмени полиция разыскала азербайджанцев, которые устроили танцы прямо посреди проезжей части

В центре Тюмени товарищи из Азербайджана решили станцевать лезгинку, перекрыв движение.
Группа молодых людей из свадебного кортежа перекрыла дорогу в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. На одном из автомобилей включили музыку, а четверо молодых людей принялись вытанцовывать, пока другие участники движения ждали. Запись с танцами появилась в социальной сети "ВКонтакте".
Люди в праздничных костюмах танцевали, пока возмущенный сигнал другого автомобиля не разогнал их.
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Полицейские быстро нашли нарушителей дорожного движения. Всего привлекли к ответственности четырех молодых людей. Трое мужчин 25, 26 и 23 лет заплатили штраф по 500 рублей, четвёртым оказался водитель. Сотрудники ГИБДД обнаружили у него 31 неоплаченный штраф за нарушения, выявленные камерами на дороге. Завтра на тюменца будут составлены все необходимые административные материалы, в том числе за неуплату штрафов за нарушения ПДД, — сообщает ГИБДД Тюменской области.
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Особенно водителя, остановившегося посреди проезжей части.
Скатья 20.18 блокирование дорог.
Штраф от 50 до 100 тыс или.... Вплоть до тюрьмы.
Но видимо, что бы вывести их от реальной ответственности вменили им что то другое.