В Тюмени полиция разыскала азербайджанцев, которые устроили танцы прямо посреди проезжей части

Группа молодых людей из свадебного кортежа перекрыла дорогу в Тюмени, чтобы станцевать лезгинку. На одном из автомобилей включили музыку, а четверо молодых людей принялись вытанцовывать, пока другие участники движения ждали. Запись с танцами появилась в социальной сети "ВКонтакте".

Люди в праздничных костюмах танцевали, пока возмущенный сигнал другого автомобиля не разогнал их.