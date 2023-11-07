Президент Колумбии распорядился достать со дна моря корабль с сокровищами на 20 млрд долларов

Галеон «Сан-Хосе» затонул в июне 1708 года.
62-пушечный испанский галеон «Сан-Хосе» затонул в июне 1708 года во время битвы с британским судном. Сейчас корабль находится на дне Карибского моря. Известно, что на его борту остались наполненные золотом, серебром и изумрудами сундуки. По словам экспертов, стоимость сокровищ оценивается от 4 млрд до 20 млрд долларов.
По данным издания, такое срочное решение Петро связано с тем, что президентский срок политика истекает в 2026 году. Для реализации проекта он попросил создать государственно-частное партнерство. При этом на сокровища затонувшего корабля также претендует американская компания Sea Search Armada, которая утверждает, что первой обнаружила обломки корабля в 1981 году. Через суд она требует от властей Колумбии 10 млрд долларов — половину предполагаемой стоимости сокровищ.
Галеон «Сан-Хосе», на борту которого находились 600 человек, затонул 8 июня 1708-го. В тот день судно участвовало в битве с английской эскадрой. Итогом полуторачасового боя между кораблями стало воспламенение запасов пороха на борту «Сан-Хосе».
Столетиями затонувший «Сан-Хосе» считался безвозвратно утерянным на дне Карибского моря. В 2015 году теперь уже бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что военно-морские силы страны обнаружили затонувшее судно на дне колумбийских территориальных вод на глубине около 700 метров.
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