Не самый удачный запуск фейерверка во дворе

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Мужчина из Новокузнецка в честь какого-то праздника решил запустить фейерверк во дворе, но все пошло не по плану. «Ракетный» обстрел двора и припаркованных машин попал на видео.
По одной из версий мужчина плохо закрепил пиротехническое изделие, по другой фейерверк оказался некачественным.
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Метки: Двор видео новокузнецк салют фейерверк
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- Будет весело! - говорили они.
" А помнишь как я идиот тогда..."
Проверено лично стрельбой вдоль стадиона. Хорошо, что коробка упала в нужную сторону :)