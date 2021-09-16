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Не самый удачный запуск фейерверка во дворе

Не самый удачный запуск фейерверка во дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Двор   видео   новокузнецк   салют   фейерверк   
993
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Мужчина из Новокузнецка в честь какого-то праздника решил запустить фейерверк во дворе, но все пошло не по плану. «Ракетный» обстрел двора и припаркованных машин попал на видео.
По одной из версий мужчина плохо закрепил пиротехническое изделие, по другой фейерверк оказался некачественным.

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Метки: Двор   видео   новокузнецк   салют   фейерверк   
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17  комментариев
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1k
gizmo gizmo 2 часа назад
нахрена вообще это во дворе делать? запросто и пожар в домах устроить... а потом из-за таких дебилов фейерверки продавать запрещают...
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31k
Mamin Sibiriak Минуту назад
- Купи фейерверк! - говорили они.
- Будет весело! - говорили они.
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10k
Kucher 3 минуты назад
Сестрёнка мелкая была когда (ещё в 80-х), запалила во дворе многоэтажки РДГ-2. Соседи вышли и накостыляли пацану, который с ней гулял. Никто даже не мог подумать, что это сделала маленькая девочка. Мальчишка рыцарски её не сдал.
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52k
parallax Полчаса назад
Проверка автосигнализации.
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2k
Варг 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
DeniZZka Час назад
А где видео, как его соседи-владельцы обстрелянных авто по всему двору пинками гоняли? =)
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35k
Alex 2 часа назад
Лучше бы в жопу себе засунул
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
У нас каждую субботу у каких-то мудаков во дворе такие праздники, строго после 00-00. Хочется запихать эти фейерверки им жопу, чтобы уже напраздновались раз и навсегда!
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87
Владимир 2 часа назад
Основная причина в исполнителе.
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243
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
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6k
Игорь 2 часа назад
по моему - некачественный мозг у придурка
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11k
Типа граф 2 часа назад
Будет что вспомнить !
" А помнишь как я идиот тогда..."
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25
Шурман 2 часа назад
Лет так 15 назад с тестем в 12 часов на Новый год решили долбануть , все шло по плану , площадка старта и тд ( Юрмала) , все запустили , красота соседи радуются и дети тоже , а вот последний сцуко решил полететь под крышу , вот тогда мы не только протрезвели и обосрались , я за огнетушителями побежал но обошлось .
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5k
Roman 2 часа назад
Эти коробки на ровной поверхности не стоят и легко опрокидываются при залпе. Их обязательно надо укреплять в снегу зимой и не знаю где - летом.
Проверено лично стрельбой вдоль стадиона. Хорошо, что коробка упала в нужную сторону :)
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33k
Опаньки 2 часа назад
фейерверк отработал на все бабки
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Пи..й придурку не дали?
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