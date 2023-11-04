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Система женского воспитания

Система женского воспитания

Автор:
04 ноября 2023 10:56
Сообщество : Психология
Метки: Видео   воспитание   женщины   люди   мужчина   психология   
862
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Есть воспитание мужское, и оно очевидным образом отличается от женского воспитания. Если не меряться, какое лучше, а какое хуже, то важнее разобраться: а в чем особенности этого, женского воспитания?

И опять во всяём женщина виновата.


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Метки: Видео   воспитание   женщины   люди   мужчина   психология   
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4  комментария
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9k
sedoisever Час назад
Она не базу выдаёт, а голимые стереотипы. Воспитание, оно или есть, или его нет. Независимо от гендера.
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33k
Юр21 9 минут назад
Я всё время здесь говорю о вреде бабского воспитания, а мне минусы тычат... Обидно э!
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537
Алексей Бляйбтрой 56 минут назад
лесбифемка?
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