Система женского воспитания

Трави и грабь

В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь...

"Звони своим родителям!": женщина отругала маленькую девочку за грубую брань

В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице

Нападение буйных зумеров на пожилого мужчину в Подмосковье попало на видео

"Эпоха дегенератов": короткий разговор пассажира электрички с невоспитанным подростком