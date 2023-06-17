Нападение буйных зумеров на пожилого мужчину в Подмосковье попало на видео

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Подростки облили случайного прохожего газировкой и бросили в него пустую банку, снимая это на видео и насмехаясь.
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