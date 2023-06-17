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Нападение буйных зумеров на пожилого мужчину в Подмосковье попало на видео

Нападение буйных зумеров на пожилого мужчину в Подмосковье попало на видео

Автор:
17 июня 2023 09:40
Метки: Зумеры   видео   воспитание   газировка   идиоты   люди   мужчина   подростки   
840
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1

Подростки облили случайного прохожего газировкой и бросили в него пустую банку, снимая это на видео и насмехаясь.

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Метки: Зумеры   видео   воспитание   газировка   идиоты   люди   мужчина   подростки   
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5  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
Утырки сопливые сыкливые, а как попадут в замес реальный - сразу слёзы лить и извиняться.... Поколение трусливых чмошников.
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14k
Shtoppi Полчаса назад
ждем очередное видео с лживыми раскаяниями и извинениями.
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30k
Владимир 39 минут назад
Интересно, почему все эти ушлепки всегда выбирают для издевательств тех, кто заведомо слабей?
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14k
котегRUS 49 минут назад
мордой бы об асфальт этих выродков.. и потом видосик по соцсетям залить, чтобы остальным [мат] неповадно было
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