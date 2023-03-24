Женщина рубит правду про бодипозитив

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Рассуждение немолодой женщины о бодипозитиве, основной причине женских косметических операций и о том, что на самом деле хотят мужчины. Согласны с её словами?
В видео присутствует ненормативная лексика.
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