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Женщина рубит правду про бодипозитив

Женщина рубит правду про бодипозитив

Автор:
24 марта 2023 10:50
Сообщество : Жизнь
Метки: бодипозитив   видео   женщины   интересно   люди   мнение   мужчины   
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Рассуждение немолодой женщины о бодипозитиве, основной причине женских косметических операций и о том, что на самом деле хотят мужчины. Согласны с её словами?

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: бодипозитив   видео   женщины   интересно   люди   мнение   мужчины   
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12  комментариев
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9
Сергей Час назад
бабка улет!!!))
в чем проблемы между хорошо готовить и хорошо сосать?)))
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16k
Alex PAW 9 минут назад
последняя фраза просто убила!
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1k
Егор 10 минут назад
С ней бухать весело.
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15k
Alex 15 минут назад
Молодец! В точку!
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703
Andrew 47 минут назад
отожгла так отожгла... и, главное, все это понимают, а некоторые... просто тупые.
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7k
Pravednik84 48 минут назад
Супер!
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6k
Мотыль ВС 48 минут назад
Более удивительно, что это говорит бабка-негр. Значит прожила правильно и мозги ей не засрали
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13k
Kostick 54 минуты назад
никогда в массе своей тётки не начнут так думать. помои, льющиеся вёдрами из всяких инстаграммов, от говно-коучей, бузинес-лядей, и прочего отребья, внушающие, что "выдостойнылучшего! все на мои тренинги за двацатку, и наступит счастье!" разрушают институт семьи. люди перестали ценить имеющееся.. итог, впрочем, в абсолюте одинаков. те накачанные жопы и сиськи, на стареющих тушках выходят в тираж, и скупают вискас по акции в пятерке))
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2k
ChePaev Час назад
Все правильно, "бодипозитив" придумали жирухи чтобы оправдывать свое никчемное сарказменное существование. Они реально будут ходить наращивать себе ресницы до размера павлиньего хвоста, колоть в губищи всякую хрень, делать татухи и все для того, как им кажется, чтобы стать красивее -потому что все это легкий труд. А тяжелый труд -это каждый день умирать на беговой дорожке или эллиптическом тренажере, бегать по набережной или парку, думать что и сколько ешь. Все жирные люди -это люди привыкшие жить легким трудом сидя на своей жирой жопе и назвали это "бодипозитив".
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
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