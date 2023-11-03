Современные подростки столкнулись с серьёзной задачей

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Американские зумеры едва справились со сложным челленджем — достать компакт-диск с песнями Тейлор Свифт из кейса.
Не показывайте им кассеты))
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