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Современные подростки столкнулись с серьёзной задачей

Современные подростки столкнулись с серьёзной задачей

Автор:
03 ноября 2023 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: CD-диск   Видео   Современные подростки   Тейлор Свиф   подростки   проблема   челлендж   
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Американские зумеры едва справились со сложным челленджем — достать компакт-диск с песнями Тейлор Свифт из кейса.


Не показывайте им кассеты))

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Метки: CD-диск   Видео   Современные подростки   Тейлор Свиф   подростки   проблема   челлендж   
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16  комментариев
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302
ДедМаздай Полчаса назад
Этого они вообще как огня боятся!
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27
Андрей 5 минут назад
Время Кашпировского и Мавроди вернулось!!!! История циклична. Верните черепаху со слонами!!!!!!!
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3k
Χάρων 17 минут назад
Не показывайте им это...
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 22 минуты назад
100% американец это 99% идиот !
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Знакомо. Когда впервые попался СиДи в своей коробке, не в стопке с остальными, то тоже боялся сломать диск пополам, вытаскивая его.
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2k
amens 40 минут назад
Ну так сейчас и огонь трением далеко не каждый добудет.
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551
ruslan d 46 минут назад
Ну они реально порой там хорошо так сидели ... А вообще все духе современного мира , зачем им это уметь ? Я вот граммофон не заведу и в бобинный магнитофон пленку не вставлю, у меня их никогда не было , да и фиг бы с ними
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Я могу показать множество предметов, назначение которых уже не знают те, которые смеются над этими подростками. Время идёт всё быстрее и быстрее.
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14k
Александр 55 минут назад
о_О
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9k
krivsan Час назад
ну это вообще
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