В одесском ЖК женщина не смогла разобраться с новым лифтом

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Она нажимала все кнопки, а потом обматерила лифт. В итоге барышня доехала до 5 этажа и вышла.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Два пульта, спрашивается, а на фига???
И вы когда нибудь читали инструкцию? Любую. Они порой бывают написаны так что без высшего образования не поймешь. Или без стакана, а то и двух, трех.
[мат].лся минут 30 , потом плюнул на всё , сам сделал за 5 минут . )))
Зачем она своих родственников постоянно звала?