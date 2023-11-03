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В одесском ЖК женщина не смогла разобраться с новым лифтом

В одесском ЖК женщина не смогла разобраться с новым лифтом

Автор:
03 ноября 2023 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   ЖК   Одесса   Реакция   лифт   люди   негатив   
1266
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Она нажимала все кнопки, а потом обматерила лифт. В итоге барышня доехала до 5 этажа и вышла.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   ЖК   Одесса   Реакция   лифт   люди   негатив   
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9  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Под дисплеем над кнопками висит инструкция -как пользоваться лифтом. В двух местах. Видимо на русском.
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1k
Вир Норин 4 минуты назад
Там только вдвоём можно запустить :)
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9k
Trenzel2003 13 минут назад
Её можно понять.
Два пульта, спрашивается, а на фига???
И вы когда нибудь читали инструкцию? Любую. Они порой бывают написаны так что без высшего образования не поймешь. Или без стакана, а то и двух, трех.
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16k
_delphin_ 21 минуту назад
Теперь вы понимаете, почему они уверены, что русские у них унитазы и асфальт воруют?
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22k
BiZ Полчаса назад
ну че, пиьдуй в англию на обучение
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Дура! Надо было гимн кастрюлеголовых пропеть..."ще невмерла"!
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Одного не пойму.
Зачем она своих родственников постоянно звала?
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Terracotka

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