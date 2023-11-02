Вместе навсегда: мужчина навещает своего умершего пса в VR-шлеме

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Несколько лет назад пользователь сети отсканировал пляж вместе со своим любимым псом по кличке Сэм. К сожалению, 7 месяцев назад питомца не стало. Мужчина восстановил пляжное воспоминание с помощью Unreal Engine и теперь навещает ушедшего друга в VR-шлеме.
Мужчина продолжает видеться с четвероногим другом, который был ему очень дорог.
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Я бы так не смог.
Так как увидеть то можно, а погладить нельзя. Я бы запил по-чёрному после этого.
з.ы. нездорОво это.