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Вместе навсегда: мужчина навещает своего умершего пса в VR-шлеме

Вместе навсегда: мужчина навещает своего умершего пса в VR-шлеме

Автор:
02 ноября 2023 10:32
Сообщество : Животные
Метки: ВР   Видео   друг человека   животные   память   собака   
1078
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Несколько лет назад пользователь сети отсканировал пляж вместе со своим любимым псом по кличке Сэм. К сожалению, 7 месяцев назад питомца не стало. Мужчина восстановил пляжное воспоминание с помощью Unreal Engine и теперь навещает ушедшего друга в VR-шлеме.

Мужчина продолжает видеться с четвероногим другом, который был ему очень дорог.

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Метки: ВР   Видео   друг человека   животные   память   собака   
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5  комментариев
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544
ruslan d 2 часа назад
Никогда бы не согласился на подобное ...
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6k
Дмитрий Полчаса назад
У меня разорвалось бы сердце.
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33k
Ego sum qui sum 56 минут назад
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43k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Такое должно быть в памяти (как у многих из нас), а не в виртуальной реальности.
Я бы так не смог.
Так как увидеть то можно, а погладить нельзя. Я бы запил по-чёрному после этого.
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61k
pynh 2 часа назад
Так у него даже в шлеме дохлая собака.
з.ы. нездорОво это.
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