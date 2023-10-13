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Собака нашла себе хозяев на свадьбе

Собака нашла себе хозяев на свадьбе

Автор:
13 октября 2023 13:03
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   Пёс   добро   животные   свадьба   собака   
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В Бразилии бездомная собака забрела на свадьбу к незнакомым ей людям и нашла себе хозяев.

Собака встретила молодожёнов и очаровала их. Вскоре животное стало новым членом молодой семьи.

Источник:

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Метки: Бразилия   Видео   Пёс   добро   животные   свадьба   собака   
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2  комментария
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1k
... Полчаса назад
Как осанка собаки изменилась, в начале видео и в конце! Походка совершенно разная
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2k
Оксид Бетона 59 минут назад
это знак, как бы то ни было. собака - хороший знак.
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Dobriy drug

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