Собака нашла себе хозяев на свадьбе

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В Бразилии бездомная собака забрела на свадьбу к незнакомым ей людям и нашла себе хозяев.
Собака встретила молодожёнов и очаровала их. Вскоре животное стало новым членом молодой семьи.
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