В Подольске задержали работников склада WB, которые украли товаров на 5 млн рублей

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Они прятали мелкий товар, перегружали его, а затем продавали на городских скупках.
Возбуждено дело по статье «Кража».
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