В Подольске задержали работников склада WB, которые украли товаров на 5 млн рублей

На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

Охранник нарядился женщиной, чтобы незаметно ограбить свою же точку

Двое хулиганов совершили дерзкий налет на магазин: они украли товар и избили администратора

Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи

В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины