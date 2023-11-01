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В Подольске задержали работников склада WB, которые украли товаров на 5 млн рублей

В Подольске задержали работников склада WB, которые украли товаров на 5 млн рублей

Автор:
01 ноября 2023 10:38
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   Видео   Подольск   кража   криминал   люди   новости   склад   
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Они прятали мелкий товар, перегружали его, а затем продавали на городских скупках.

Возбуждено дело по статье «Кража».

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   Подольск   кража   криминал   люди   новости   склад   
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2  комментария
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61k
pynh 2 часа назад
вб на возвратах эти 5 лямов по 100р легко вернет
вор у вора украл
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3k
Χάρων Час назад
А где факт кражи, где задержание?
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