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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 872 поста • 43 подписчика подписаться
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В Екатеринбурге школьники провалились под неокрепший лед

В Екатеринбурге школьники провалились под неокрепший лед

Автор:
01 ноября 2023 08:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   екатеринбург   зима   провалился чп   тонкий лед   школьник   
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К счастью, мальчики смогли выбраться.

Мальчики гуляли по льду, который в конце концов не выдержал веса. Один из мальчиков пытался помочь другу, но тоже упал в воду. После этого они стали пытаться ползти, чтобы выбраться из воды. К счастью, оба смогли спастись. Затем они быстро пошли в сторону берега.


В МЧС сообщили, что к ним информации о случившемся не поступало, но посоветовали родителям поговорить с детьми и предупредить их об опасности выхода на воду.

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Метки: Видео   екатеринбург   зима   провалился чп   тонкий лед   школьник   
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2  комментария
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24k
ЦСКА 42 минуты назад
Высечь до синей жопы!
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10k
МихА 17 минут назад
Ну хоть самим получилось вылезти уже хорошо. Я думаю больше после этого они на лёд не попрутся
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Miralanim

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