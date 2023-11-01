В Екатеринбурге школьники провалились под неокрепший лед

Мальчики гуляли по льду, который в конце концов не выдержал веса. Один из мальчиков пытался помочь другу, но тоже упал в воду. После этого они стали пытаться ползти, чтобы выбраться из воды. К счастью, оба смогли спастись. Затем они быстро пошли в сторону берега.

В МЧС сообщили, что к ним информации о случившемся не поступало, но посоветовали родителям поговорить с детьми и предупредить их об опасности выхода на воду.