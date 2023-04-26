Игровые санкции: школьник в шоке от блокировки доступа к любимой игре

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25 апреля 2023 года популярная среди детей мобильная игра Brawl Stars стала недоступна в России и Беларуси. После обновления у игроков высветилось сообщение от компании-разработчика Supercell: "Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход". В сети появилась реакция на санкции от одного из пострадавших.
"Я не понял, это что такое, какой нафиг вход ограничен?.. Если вы не разблокируете, то я буду жаловаться в суд".
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Меня вообще эта логика удивляет - "мы вам не будем продавать наше дерьмо, вот вам санкции"... Т.е. "мы не будем брать ваши деньги за наше дерьмо, чтобы вы их лучше отправили на СВО, а не нам за бусы". Ведь логично наоборот увеличить максимально продажи всего чего можно, чтобы максимально выкачивать деньги. Даже скидки давать, чтобы люди начинали покупать им ненужные вещи, но избавлять их от денег
Теперь у вас есть шикарная возможность поиграть в другую игру - "Жизнь в реале" называется)) Ничем почти не хуже, но графика просто шикарная! Да и возможностей тоже хватает, мир открытый :) (ну почти)!