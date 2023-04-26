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Игровые санкции: школьник в шоке от блокировки доступа к любимой игре

Игровые санкции: школьник в шоке от блокировки доступа к любимой игре

Автор:
26 апреля 2023 13:18
Сообщество : Игромир
Метки: Brawl Stars   Реакция   видео   дети   санкции   школьник   
781
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25 апреля 2023 года популярная среди детей мобильная игра Brawl Stars стала недоступна в России и Беларуси. После обновления у игроков высветилось сообщение от компании-разработчика Supercell: "Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход". В сети появилась реакция на санкции от одного из пострадавших.

"Я не понял, это что такое, какой нафиг вход ограничен?.. Если вы не разблокируете, то я буду жаловаться в суд".

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Метки: Brawl Stars   Реакция   видео   дети   санкции   школьник   
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13  комментариев
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
теперь он пойдет в *навальнисты*))
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1k
S C 7 минут назад
У меня так заблокировали софт для работы, который я купил. Деньги взяли, а потом - давай, до свидания...
Меня вообще эта логика удивляет - "мы вам не будем продавать наше дерьмо, вот вам санкции"... Т.е. "мы не будем брать ваши деньги за наше дерьмо, чтобы вы их лучше отправили на СВО, а не нам за бусы". Ведь логично наоборот увеличить максимально продажи всего чего можно, чтобы максимально выкачивать деньги. Даже скидки давать, чтобы люди начинали покупать им ненужные вещи, но избавлять их от денег
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12k
Denissg 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Николай 13 минут назад
Оууу май бравл старс... ой пацан, знал бы ты какой бравл старс тебя ждет... ревел бы еще хуже...)))
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364
ghor 21 минуту назад
Блин, по голосу вроде лет 7-8, но уже такой грамотный.... )))) " Я на вас жалобу подам! Коллективную!" )))
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9k
Oleg Полчаса назад
Это ж дети, они вместо одной помойки-времяуибвалки найдут другую. Делов то.
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3k
Anton 38 минут назад
Пацан, иди делай рогатки лук , пугач .Поиграй в ножечки и футбол ,и бамбони с карбида наконец!
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9k
Copycat 38 минут назад
ну вот такие уепки эти разрабы, типа они такие "давайте нагадим простым людям уберем у них игру и эти люди пойдут свергать власть" но это так не работает - они этим самым делают даже наоборот
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12k
..: Атеист :.. 54 минуты назад
Радуйтесь, детишки!
Теперь у вас есть шикарная возможность поиграть в другую игру - "Жизнь в реале" называется)) Ничем почти не хуже, но графика просто шикарная! Да и возможностей тоже хватает, мир открытый :) (ну почти)!
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12k
Shtoppi Час назад
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