Кобра с пушкой: в Севастополе женщина стреляла из пистолета в детей на площадке

На опубликованном видео запечатлено, как женщина пристально целится в направлении спортивной площадки, после чего раздается звук выстрела из пневматического оружия. После этого она начинает медленно уходить, все еще держа оружие в руке, а затем убирает его в женскую сумочку. Однако позже она возвращается к площадке и, по словам детей, снова достает пистолет, после чего запись обрывается.