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Кобра с пушкой: в Севастополе женщина стреляла из пистолета в детей на площадке

Кобра с пушкой: в Севастополе женщина стреляла из пистолета в детей на площадке

Автор:
29 октября 2023 11:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Севастополь   дети   из пневматического пистолета   конфликт   негатив   пистолет   
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В Севастополе женщина выстрелила из пневматического пистолета по детям, игравшим в баскетбол.

На опубликованном видео запечатлено, как женщина пристально целится в направлении спортивной площадки, после чего раздается звук выстрела из пневматического оружия. После этого она начинает медленно уходить, все еще держа оружие в руке, а затем убирает его в женскую сумочку. Однако позже она возвращается к площадке и, по словам детей, снова достает пистолет, после чего запись обрывается.


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Метки: Севастополь   дети   из пневматического пистолета   конфликт   негатив   пистолет   
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6  комментариев
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24k
ЦСКА 43 минуты назад
Походу при хохлах, там тридцать с лишним лет на психиатрию и её пациентов было положено с прибором! Теперь надо санацию проводить и выявлять таких бешеных жаб, тщательно и скрупулезно...
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
поклонница ВСУк наверно...там дохрена еще таких думаю.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
бабулька с "хутора Пятницкого" в самоволку в город махнула
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3k
kuchipachi 40 минут назад
Дети неверное матом громко ругались, а потом эту уважаемую даму нах послали. Вот она и не стерпела такого хамства в свой адрес.
Ставлю
по рекомендациям)
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