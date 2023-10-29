Кобра с пушкой: в Севастополе женщина стреляла из пистолета в детей на площадке

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В Севастополе женщина выстрелила из пневматического пистолета по детям, игравшим в баскетбол.
На опубликованном видео запечатлено, как женщина пристально целится в направлении спортивной площадки, после чего раздается звук выстрела из пневматического оружия. После этого она начинает медленно уходить, все еще держа оружие в руке, а затем убирает его в женскую сумочку. Однако позже она возвращается к площадке и, по словам детей, снова достает пистолет, после чего запись обрывается.
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