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Годовалый ребёнок потратил на Wildberries 150 тысяч рублей

Годовалый ребёнок потратил на Wildberries 150 тысяч рублей

Автор:
23 октября 2023 10:22
Метки: Wildberries   Видео   забавно   заказ   мать   ребенок   товар   
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Петербурженка на несколько минут оставила сына одного с разблокированным телефоном. Мальчик поводил по экрану пальцем и заказал все товары, которые лежали в корзине.

"Я побежала в туалет, кинула телефон на кровать, не блокировала экран. Меня не было минуты три-четыре, вернулась и смотрю — он пальчиком водит по экрану. Я даже не подумала, что он может что-то оплатить", — поделилась Кристина, мама юного шопоголика.


Через три часа петербурженке пришло уведомление о покупке на 18 тысяч рублей на Wildberries, а следом — ещё одно и ещё. В общей сложности сын Кристины накупил товаров на 150 тысяч рублей. Женщина связалась с поддержкой маркетплейса, но там ей сказали, что покупки уже в пути и отменить их нельзя. Позже выяснилось, что примерно от половины товаров всё-таки можно отказаться бесплатно, однако за остальные (к примеру, продукты питания) придётся заплатить, поскольку на Wildberries предусмотрена оплата возврата.


Кристина отметила, что такие курьёзы в последнее время происходят со многими родителями. По её словам, форумы для мамочек пестрят рассказами о подобных ситуациях.

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Метки: Wildberries   Видео   забавно   заказ   мать   ребенок   товар   
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15  комментариев
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61k
pynh Час назад
Ага, все кругом виноваты. А то что дура и лошара сама, этого не понимает.
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3k
Anners 4 минуты назад
За глупость всегда надо платить!
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6k
sumrаknn 43 минуты назад
Годовалый ребёнок потратил на Wildberries 150 тысяч рублей????
но это не так. правильнее - ребенок задел кнопку оплатить.
а товаров на 150к в корзину набрала мамаша. причем, если оплата прошла без подтверждений, то маманька должна понимать - товары в корзине - это 1 шажок от оплаты. задел - оплатил. товары в корзине - значит хотела купить. ну и купила.
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644
Шурман 51 минуту назад
7 лет назад дочка купила на 2 недели мультик бэби бос :) я ее заставил 2 недели смотреть этот мультик каждый вечер . Она мне это иногда припоминает и говорит что она его ненавидит :)
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24k
ЦСКА 56 минут назад
Да сколько можно то уже тарахтеть!? За последний мнсяц, это уже третий или четвертый младенец-шопингоман с Ozon или Wildberries...
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Сама овца !!! Еще бы документы от квартиры дала ему как в сад пойдет !!! Вот куею с таких дебилов, что плакать то теперь ?Валберес отличный маркетплейз, дешево и быстро..... мой малой по плойке заказал себе 2 игры на 8000 рублей 31 декабря 2020 года как сейчас помню, ну куй тут плакать то ... сам олень что карту не отвязал ри профиля зная что есть маленький пыздюк!
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1k
surgy Час назад
Давно говорю, что для подобных открытых платформ необходима отдельная платежная карта, которую пополняешь лишь перед самой покупкой, что позволяет избежать таких ситуаций.
Сам так и поступаю при покупках в маркетплейсах, этому же и приучил своих близких
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732
София Час назад
Если товары лежали в корзине, значит она и так собиралась их купить. В противном случае они были бы в папке "Избранное".
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2k
Жирный бот Час назад
все через это проходили) но на меньшие суммы) Я дал как то в дороге сыну телефон, он поставил игрушку и задонатил там тысяч на 5) После этого я карту не привязываю никуда)
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