Годовалый ребёнок потратил на Wildberries 150 тысяч рублей????

Петербурженка на несколько минут оставила сына одного с разблокированным телефоном. Мальчик поводил по экрану пальцем и заказал все товары, которые лежали в корзине.
"Я побежала в туалет, кинула телефон на кровать, не блокировала экран. Меня не было минуты три-четыре, вернулась и смотрю — он пальчиком водит по экрану. Я даже не подумала, что он может что-то оплатить", — поделилась Кристина, мама юного шопоголика.
Через три часа петербурженке пришло уведомление о покупке на 18 тысяч рублей на Wildberries, а следом — ещё одно и ещё. В общей сложности сын Кристины накупил товаров на 150 тысяч рублей. Женщина связалась с поддержкой маркетплейса, но там ей сказали, что покупки уже в пути и отменить их нельзя. Позже выяснилось, что примерно от половины товаров всё-таки можно отказаться бесплатно, однако за остальные (к примеру, продукты питания) придётся заплатить, поскольку на Wildberries предусмотрена оплата возврата.
Кристина отметила, что такие курьёзы в последнее время происходят со многими родителями. По её словам, форумы для мамочек пестрят рассказами о подобных ситуациях.
Источник:
- На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром
- Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя
- Обычный день на пункте выдачи заказов Wildberries
- Нервный покупатель сломал новый гаджет в пункте выдачи
- Довела: мужчина распсиховался в пункте выдачи заказов
но это не так. правильнее - ребенок задел кнопку оплатить.
а товаров на 150к в корзину набрала мамаша. причем, если оплата прошла без подтверждений, то маманька должна понимать - товары в корзине - это 1 шажок от оплаты. задел - оплатил. товары в корзине - значит хотела купить. ну и купила.
Сам так и поступаю при покупках в маркетплейсах, этому же и приучил своих близких