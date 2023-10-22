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Жирненький питон терроризирует деревню в Индии

Жирненький питон терроризирует деревню в Индии

Автор:
22 октября 2023 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   веревки   змеи   питон   толстячки   
1641
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Огромная змеюка заползла во двор местному жителю и запуталась в веревках.

Освободил ли хозяин двора упитанного гостя не известно, но кому-то явно надо меньше есть и лазить по чужим дворам.


Так, в Индию мы не едем 👀

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Метки: Видео   Индия   веревки   змеи   питон   толстячки   
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5  комментариев
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315
no. 2 часа назад
из видео видно, что кто-то привязал за шею хорошо похававшего питончика, а что он терроризировал кого-то - нет. клевета и провокация.
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27k
Егор 13 минут назад
Деревенская забава - душить питона.
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108
zu4ara 55 минут назад
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32k
Юрий 2 часа назад
Люди в Индии простые...
Как говорится: Приполз Каа Маугли проведать.
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