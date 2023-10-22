Жирненький питон терроризирует деревню в Индии

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Огромная змеюка заползла во двор местному жителю и запуталась в веревках.
Освободил ли хозяин двора упитанного гостя не известно, но кому-то явно надо меньше есть и лазить по чужим дворам.
Так, в Индию мы не едем 👀
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Как говорится: Приполз Каа Маугли проведать.