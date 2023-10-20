Как с помощью нейросети общаться с иностранцами

Нейросети изначально задумывались для глобальных задач. Попав в руки юзеров, алгоритмы стали придумывать смешные и не очень картинки, писать корявые тексты. Но есть и хорошие новости: искусственный интеллект способен помочь всем, кто не владеет иностранным языком, общаться в другой стране без переводчика.