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Как с помощью нейросети общаться с иностранцами

Как с помощью нейросети общаться с иностранцами

Автор:
20 октября 2023 13:12
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ChatGPT-4   Видео   Искусственный интеллект   Нейросеть   общение   туризм   
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Нейросети изначально задумывались для глобальных задач. Попав в руки юзеров, алгоритмы стали придумывать смешные и не очень картинки, писать корявые тексты. Но есть и хорошие новости: искусственный интеллект способен помочь всем, кто не владеет иностранным языком, общаться в другой стране без переводчика.


Азиатские языки считаются крайне сложными для изучения. Но не для нейросети. В видео ChatGPT-4 самостоятельно перевела и ответила на вопросы по-корейски. Неизвестно, насколько грамотно, но девушка за ресепшн, похоже, всё поняла.


Интересно, сколько школьников решат забросить уроки английского после просмотра этого видео?


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Метки: ChatGPT-4   Видео   Искусственный интеллект   Нейросеть   общение   туризм   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
Тудыт-растудыт! Это же тот самый, пресловутый ящичек-переводчик из произведений писателей-фантастов. Даже поменьше, чем описываемые и показываемые чемоданчики. Вот, и дожили ещё до одной "галочки" предвидения. Может быть, с инопланетянами этот ящичек пока и не поможет общаться, но пока такой и необходимости нет.
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5k
Serj81 12 минут назад
Странно, никто нигде не слышал об этом шайтан-переводчике, а он есть. Если не фейк, то очень круто, и да 100% нужен интернет наверно, без вай-фай туристам не воспользоваться.
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82
alexroland Полчаса назад
Похоже на развод ... очень с изменением выражения голоса говорит "робот" ... скорее это на другом конце связи человек .. просто интерфейс для прикола добавлен графический ...
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