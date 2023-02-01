Как выглядит спуск по одной из самых крутых лестниц в мире

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Недалеко от индийского города Мумбаи на вершине 700-метровой скалы расположен древний форт Калавантин Дург, который был построен примерно в 530 году до нашей эры. Туристы, отважившиеся подняться на скалу по вырубленным в твердой породе ступеням, гарантированно наберутся незабываемых впечатлений.
Сам форт представляет собой небольшую пещеру с отличным обзором на всю округу. В настоящее время место пользуется большой популярностью среди туристов, однако осилить долгий подъем по ступенькам получается далеко не у каждого.
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а вот то что перил там нет и какой то страховки это факт, споткнешься и покатишься