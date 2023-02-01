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Как выглядит спуск по одной из самых крутых лестниц в мире

Как выглядит спуск по одной из самых крутых лестниц в мире

Автор:
01 февраля 2023 12:52
Метки: Индия   Калавантин Дург   видео   интересно   тропа   туризм   экстрим   
680
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Недалеко от индийского города Мумбаи на вершине 700-метровой скалы расположен древний форт Калавантин Дург, который был построен примерно в 530 году до нашей эры. Туристы, отважившиеся подняться на скалу по вырубленным в твердой породе ступеням, гарантированно наберутся незабываемых впечатлений.
Сам форт представляет собой небольшую пещеру с отличным обзором на всю округу. В настоящее время место пользуется большой популярностью среди туристов, однако осилить долгий подъем по ступенькам получается далеко не у каждого.

Источник:

Метки: Индия   Калавантин Дург   видео   интересно   тропа   туризм   экстрим   
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5  комментариев
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7k
Copycat 53 минуты назад
ну это не объективно) у камеры на которую человек снимает слишком широкоугольный объектив, с таким объективом и спуск по обычной подъездной лестнице покажется довольно крутым


а вот то что перил там нет и какой то страховки это факт, споткнешься и покатишься
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91
Alex Roland 59 минут назад
Посмотрев на полный экран что то голова закружилась и подташнивать начало ... блин .. ни за что туда бы ... у меня до такой степени боязнь высоты - на стремянку с трудом .... головой понимаю что глупость а заставить себя не могу ....
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Я бы туда не полез даже если бы заплатили
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