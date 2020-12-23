Экстремальная посадка самолёта в лесу

Легкомоторный самолет совершил крайне рискованную, и, скорее всего, запланированную посадку на лесную дорогу. Мастерству пилота остается лишь позавидовать.
Эффектную посадку легкомоторного самолета запечатлели, предположительно, в Бразилии.
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