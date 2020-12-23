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Экстремальная посадка самолёта в лесу

Экстремальная посадка самолёта в лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 12:21
Сообщество : Cavok
Метки: бразилия   видео   джунгли   интересно   лес   посадка   приземление   самолет   
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Легкомоторный самолет совершил крайне рискованную, и, скорее всего, запланированную посадку на лесную дорогу. Мастерству пилота остается лишь позавидовать.

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Метки: бразилия   видео   джунгли   интересно   лес   посадка   приземление   самолет   
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4  комментария
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
поди какая нить колумбийская нарко плантация.
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536
Обратная сторона Луны 16 минут назад
Зато в маске! Безопасность на высоте....
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3k
DNK 47 минут назад
Это не дорога, это обычная местная ВПП.
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14k
Kvadro 51 минуту назад
пилот спокойно и целенаправленно вел самолёт на посадку
для лёгкого винтового самолета - это вполне нормальная ВПП
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