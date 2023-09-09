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"Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за пьяной женщины

"Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за пьяной женщины

Автор:
09 сентября 2023 08:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Шереметьево   авиа   высадили из самолёта   дебошир   полиция   самолёт   
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Мадам пришлось силой выволакивать из салона самолёта. В Турцию борт улетел без неё.

Задержка рейса случается не только из-за погоды - порой виновниками нарушения графика вылета самолётов являются пассажиры. В Шереметьево пришлось вызывать полицию, чтобы вывести из салона буянившую женщину. Пассажирка возмущалась, упиралась, кричала, что её убивают, и не хотела подчиняться требованиям стражей порядка.


«Что я сделала, скажите? За что?» — вопила пассажирка. Судя по всему, рейс в Анталью улетел без неё.


Хорошо, что авиадебоширку успели обезвредить до того, как самолёт поднялся в воздух. В августе же пассажир самолета , направлявшегося из Москвы в Благовещенск, начал скандалить уже после взлёта. Борт пришлось экстренно сажать в аэропорту Красноярска. Справляться с пьяным и буйным мужчиной оказалось слишком сложно, и капитан принял решение об внеплановой посадке.

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Метки: Видео   Шереметьево   авиа   высадили из самолёта   дебошир   полиция   самолёт   
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7  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 44 минуты назад
А что она сделала так и не показали...
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53
ivandike 42 секунды назад
Рано отдыхать начала
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2k
SmartCat101 9 минут назад
для таких в самолетах нужно возить снотворное в лошадиных дозах
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Alex 43 минуты назад
"Волки позорные"
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