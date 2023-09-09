"Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за пьяной женщины

«Что я сделала, скажите? За что?» — вопила пассажирка. Судя по всему, рейс в Анталью улетел без неё.

Хорошо, что авиадебоширку успели обезвредить до того, как самолёт поднялся в воздух. В августе же пассажир самолета , направлявшегося из Москвы в Благовещенск, начал скандалить уже после взлёта. Борт пришлось экстренно сажать в аэропорту Красноярска. Справляться с пьяным и буйным мужчиной оказалось слишком сложно, и капитан принял решение об внеплановой посадке.