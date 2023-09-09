"Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за пьяной женщины

Мадам пришлось силой выволакивать из салона самолёта. В Турцию борт улетел без неё.
Задержка рейса случается не только из-за погоды - порой виновниками нарушения графика вылета самолётов являются пассажиры. В Шереметьево пришлось вызывать полицию, чтобы вывести из салона буянившую женщину. Пассажирка возмущалась, упиралась, кричала, что её убивают, и не хотела подчиняться требованиям стражей порядка.
Источник:
«Что я сделала, скажите? За что?» — вопила пассажирка. Судя по всему, рейс в Анталью улетел без неё.
Хорошо, что авиадебоширку успели обезвредить до того, как самолёт поднялся в воздух. В августе же пассажир самолета , направлявшегося из Москвы в Благовещенск, начал скандалить уже после взлёта. Борт пришлось экстренно сажать в аэропорту Красноярска. Справляться с пьяным и буйным мужчиной оказалось слишком сложно, и капитан принял решение об внеплановой посадке.
Источник:
- Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети
- Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности
- Пьяный вахтовик из Магадана устроил дебош на борту самолёта
- "Едем в Магадан!": почти 250 пассажиров авиарейса в Сан-Франциско застряли на Крайнем Севере
- В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание