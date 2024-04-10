Кормёжка маленьких приматов Галаго

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Приматы Галаго - это замечательные питомцы. Только поглядите какие они крошечные и пушистые милашки. И кушают они буквально, как Дюймовочки. Но несмотря на их вид, характер у них есть. И еще какой.
Им хорошо известно правило, кто успел, тот и съел. Поэтому надо следить за сорванцами, чтобы все было по справедливости.
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