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Кормёжка маленьких приматов Галаго

Кормёжка маленьких приматов Галаго

Автор:
10 апреля 2024 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Кормёжка   галаго   животные   забавно   милота   
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Приматы Галаго - это замечательные питомцы. Только поглядите какие они крошечные и пушистые милашки. И кушают они буквально, как Дюймовочки. Но несмотря на их вид, характер у них есть. И еще какой.

Им хорошо известно правило, кто успел, тот и съел. Поэтому надо следить за сорванцами, чтобы все было по справедливости.

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Метки: Видео   Еда   Кормёжка   галаго   животные   забавно   милота   
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