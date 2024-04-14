Черепашки собрались, чтобы помочь другу в беде

965
1
1
Нам нужно многому поучиться у животных. Например, взаимовыручке и готовности безотлагательно прийти на помощь, как поступили черепашки из этого видео.
Бедняга какое-то время болтался в воде на панцире, не имея возможности перевернуться. В другой ситуации рептилия могла бы и не спастись, но, к счастью, вокруг нее были настоящие друзья, которые на интуитивном уровне поняли, что их товарищ в беде, и сразу же, не сговариваясь, пришли на помощь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит
- Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши
- Кормёжка стаи голодных галаго
- «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности
- Котёнок в восторге от сытной еды
Новости партнёров
реклама