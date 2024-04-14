Черепашки собрались, чтобы помочь другу в беде

Бедняга какое-то время болтался в воде на панцире, не имея возможности перевернуться. В другой ситуации рептилия могла бы и не спастись, но, к счастью, вокруг нее были настоящие друзья, которые на интуитивном уровне поняли, что их товарищ в беде, и сразу же, не сговариваясь, пришли на помощь.