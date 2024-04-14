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Черепашки собрались, чтобы помочь другу в беде

Черепашки собрались, чтобы помочь другу в беде

Автор:
14 апреля 2024 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   милота   помощь   черепашки   
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Нам нужно многому поучиться у животных. Например, взаимовыручке и готовности безотлагательно прийти на помощь, как поступили черепашки из этого видео.

Бедняга какое-то время болтался в воде на панцире, не имея возможности перевернуться. В другой ситуации рептилия могла бы и не спастись, но, к счастью, вокруг нее были настоящие друзья, которые на интуитивном уровне поняли, что их товарищ в беде, и сразу же, не сговариваясь, пришли на помощь.

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Метки: Видео   животные   забавно   милота   помощь   черепашки   
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4  комментария
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Людям есть чему поучиться у животных!
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Froll 19 минут назад
Я думал если продолжит махать ластами,то ему никто не сможет помочь.Видать сказали на своём,черепашьем,что б прекратил.
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2k
Димыч 37 минут назад
Братуха же. Выручили.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2334 поста (2292 в горячем)

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