Кошачья версия поговорки «не пили сук, на котором сидишь» во всей красе

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Обратите внимание на верёвку с узлом. Котофей явно делает это не впервые, но жизнь его ничему не учит.
Просчитался, но… где?
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Первая уже состоялась и закончилась скорее всего аналогично
Верёвочка уже с узелком
А коту только на пользу.