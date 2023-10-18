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Сообщество Без кота и жизнь не та 1759 постов • 485 подписчиков подписаться
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Кошачья версия поговорки «не пили сук, на котором сидишь» во всей красе

Кошачья версия поговорки «не пили сук, на котором сидишь» во всей красе

Автор:
18 октября 2023 10:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   на котором сидишь   не пили сук   
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Обратите внимание на верёвку с узлом. Котофей явно делает это не впервые, но жизнь его ничему не учит.

Просчитался, но… где?

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   на котором сидишь   не пили сук   
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8  комментариев
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1k
Илья Час назад
30 лет незалежнасти выглядит именно так.
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7k
Vladimir Полчаса назад
Какая вижу, это попытка номер два

Первая уже состоялась и закончилась скорее всего аналогично

Верёвочка уже с узелком
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16k
Patmaz 45 минут назад
Троссик поставить религия не позволяет?
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70
Anton Patmaz Полчаса назад
троссссссик
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11k
kaboza 53 минуты назад
Котэ фееричны)) плюсик)
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Anarasius

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