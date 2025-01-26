В Калифорнии мужчина похитил робота-доставщика

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Механический официант находился на своем рабочем месте возле столиков в ресторане. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как человек в маске схватил робота и потащил его к выходу.
Работники ресторана бросились на помощь коллеге-роботу и вырвали его из рук похитителя, когда тот уже почти засунул «добычу» в багажник автомобиля.
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