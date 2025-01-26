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В Калифорнии мужчина похитил робота-доставщика

В Калифорнии мужчина похитил робота-доставщика

Автор:
26 января 2025 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Калифорния   Кража   Механический официант   Робот доставщик   в мире   вор   новости   
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Механический официант находился на своем рабочем месте возле столиков в ресторане. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как человек в маске схватил робота и потащил его к выходу.

Работники ресторана бросились на помощь коллеге-роботу и вырвали его из рук похитителя, когда тот уже почти засунул «добычу» в багажник автомобиля.


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Метки: Видео   Калифорния   Кража   Механический официант   Робот доставщик   в мире   вор   новости   
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709
BC3472 36 минут назад
Долбаные нигеры
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6k
Tuskub 2 часа назад
Ставка на "черное"?))
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2k
Ганс 2 часа назад
Сукко,вот вам и закон,в котором запрещено бить вора , оказывать сопротивление !
Два мужика не посмели нихрена сделать придурку : - Дяденька,отдайцэ ! Нас наругают !
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3770 постов (3707 в горячем)

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