В Ростове ночью из окна выкинули холодильник

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В ЖК "Соловьиная Роща" мужчина вышел на балкон, поднял холодильник и выбросил его на траву.
Под окнами в этот момент никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Причина такого поступка неизвестна, но очевидцы предполагают, что техника просто вышла из строя и перестала приносить пользу хозяину.
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Метки: Видео Холодильник люди новости под окнами ростов
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Авторитета местного, ну, и что? Я рок-звезда, идите на
Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто
Авторитета местного, ну, и что? Я рок-звезда, идите на.
Noize MC
Судья:
- Подсудимый, Вы почему бросили холодильник в гражданина?
Подсудимый:
- Понимаете, я вернулся из командировки на сутки раньше, вижу в прихожей мужская одежда, выхожу на кухню, а там этот крендель в трусах и майке бежит. Ну я схватил холодильник и в него запустил.
Судья:
- Что скажет пострадавший?
Пострадавший:
- Я каждый день в одно и тоже время делаю пробежку, и тут в меня холодильником кинули.
Судья:
- Введите свидетеля.
Заходит мужик весь в бинтах и гипсе.
Судья:
- И что Вы скажете по этому делу?
Свидетель:
- Сижу я в холодильнике...
(анекдот)
А вот непонятно - чем холодильник не угодил?