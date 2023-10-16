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В Ростове ночью из окна выкинули холодильник

В Ростове ночью из окна выкинули холодильник

Автор:
16 октября 2023 08:47
Метки: Видео   Холодильник   люди   новости   под окнами   ростов   
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В ЖК "Соловьиная Роща" мужчина вышел на балкон, поднял холодильник и выбросил его на траву.

Под окнами в этот момент никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Причина такого поступка неизвестна, но очевидцы предполагают, что техника просто вышла из строя и перестала приносить пользу хозяину.

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Метки: Видео   Холодильник   люди   новости   под окнами   ростов   
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9  комментариев
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33k
Юр21 2 часа назад
Явно холодильник не покормил хозяина и за то был наказан.
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3k
Бомбардир 8 минут назад
Похудеть решил?
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1k
rustemmedved Полчаса назад
Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто
Авторитета местного, ну, и что? Я рок-звезда, идите на
Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто
Авторитета местного, ну, и что? Я рок-звезда, идите на.
Noize MC
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763
Странник Полчаса назад
по моему все просто и ясно - БЫДЛО !!!
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379
vozmez_die 44 минуты назад
Причина? Да наелся человек!
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44k
Игорь 46 минут назад
Суд. Судят мужика, за то, что выкинул из окна холодильник и попал в прохожего.
Судья:
- Подсудимый, Вы почему бросили холодильник в гражданина?
Подсудимый:
- Понимаете, я вернулся из командировки на сутки раньше, вижу в прихожей мужская одежда, выхожу на кухню, а там этот крендель в трусах и майке бежит. Ну я схватил холодильник и в него запустил.
Судья:
- Что скажет пострадавший?
Пострадавший:
- Я каждый день в одно и тоже время делаю пробежку, и тут в меня холодильником кинули.
Судья:
- Введите свидетеля.
Заходит мужик весь в бинтах и гипсе.
Судья:
- И что Вы скажете по этому делу?
Свидетель:
- Сижу я в холодильнике...
(анекдот)
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11k
Властелин 54 минуты назад
Я так понял что все они живут возле РЖД путей.
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6k
Smolny 2 часа назад
Битлы ТВ ящики выбрасывали из окон гостиницы в знак чего-то.
А вот непонятно - чем холодильник не угодил?
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Принял решение: хватит жрать!
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