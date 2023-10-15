Австралиец собрал кубик Рубика вслепую за рекордные 12,1 секунды

На сборку кубика 3×3x3 Эггинсу потребовалось 12,1 секунды — это на 0,68 секунд быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный в январе 2023 года Томми Черри из США.

Черри удерживал первенство с 2021 года, собрав тогда кубик Рубика за 15,27 секунды с завязанными глазами. После этого американец улучшал результат еще пять раз.

Эггинс смог превзойти Черри во втором туре чемпионата Австралии. В результате он выиграл турнир со средним временем сборки кубика в 17,47 секунды.