Мужчина ходит в костюме Дед Мороза и пристает к детям

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Он называет себя летним Дед Морозом и пытается угостить детей непонятными конфетами на детской площадке.
Родители быстро отреагировали и прогнали мужчину. Жители просят следить за детьми и сообщать в полицию об этом странном мужчине.
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П.С. деда - на кол
П..здец.