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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 653 поста • 38 подписчиков подписаться
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Мужчина ходит в костюме Дед Мороза и пристает к детям

Мужчина ходит в костюме Дед Мороза и пристает к детям

Автор:
27 августа 2023 10:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в костюме Дед Мороза   дед мороз   дети   костюм   маньяк   педофил   странный тип   
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Он называет себя летним Дед Морозом и пытается угостить детей непонятными конфетами на детской площадке.

Родители быстро отреагировали и прогнали мужчину. Жители просят следить за детьми и сообщать в полицию об этом странном мужчине.

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Метки: Видео   в костюме Дед Мороза   дед мороз   дети   костюм   маньяк   педофил   странный тип   
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9  комментариев
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13k
Иван 2 часа назад
"до" детей? Украинский акцент?!
П.С. деда - на кол
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715
Павел 10 минут назад
Из поста инфы ровным счетом 0, т.е. некто в костюме деда мороза раздает конфеты, но в комментах с..ка уже отп..здить, убить...
П..здец.
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13k
кот базилий 14 минут назад
Из под кафтана показывает балду ?
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5k
Евгений Д Полчаса назад
Надо было не прогонять а поймать и отмудохать хорошо по причинному месту
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11k
Властелин 47 минут назад
Да бомж какой то нашел костюм мороза вот и решил немного прогуляться.
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178
sky writer 51 минуту назад
Дед ОтМорозОк
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159
Homefighter 2 часа назад
До детей, во время детей и после детей...
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289
темная_мышь 2 часа назад
Кажется, на вашем языке правильно будет "до дытiн" или что-то вроде того?
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