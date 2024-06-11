Парень собрал компьютер в форме снайперской винтовки

Житель Таиланда собрал системный блок в форме снайперской винтовки. Он не раскрыл технические характеристики, но сообщил, что потратил на сборку примерно 100 тысяч тайских батов (около 240 тысяч рублей).
Даже те, кто плохо разбирается в компьютерах, как правило, знают, как выглядит системный блок. Обычно он представляет собой большую коробку из темного или светлого пластика, включающую систему охлаждения, платы, провода и так далее. Но умелец из Таиланда сделал системный блок, который кардинально отличается от всех остальных.
Парень собрал персональный компьютер в виде снайперской винтовки, и он выглядит впечатляюще.
Источник:
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Системный блок в форм-факторе унитаза.
Будет очень стильно под столом смотреться...