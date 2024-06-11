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Парень собрал компьютер в форме снайперской винтовки

Парень собрал компьютер в форме снайперской винтовки

Автор:
11 июня 2024 07:15
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Оружие   в мире   компьютер   системный блок   снайперская винтовка   
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Житель Таиланда собрал системный блок в форме снайперской винтовки. Он не раскрыл технические характеристики, но сообщил, что потратил на сборку примерно 100 тысяч тайских батов (около 240 тысяч рублей).

Даже те, кто плохо разбирается в компьютерах, как правило, знают, как выглядит системный блок. Обычно он представляет собой большую коробку из темного или светлого пластика, включающую систему охлаждения, платы, провода и так далее. Но умелец из Таиланда сделал системный блок, который кардинально отличается от всех остальных.

Парень собрал персональный компьютер в виде снайперской винтовки, и он выглядит впечатляюще.

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Метки: Видео   Оружие   в мире   компьютер   системный блок   снайперская винтовка   
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Харон ( Χάρων) Полчаса назад
А теперь покажите как это чудо работает.
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vasilykopkov 5 минут назад
Бизнес-идея:
Системный блок в форм-факторе унитаза.
Будет очень стильно под столом смотреться...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3648 в горячем)

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