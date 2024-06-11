Парень собрал компьютер в форме снайперской винтовки

Даже те, кто плохо разбирается в компьютерах, как правило, знают, как выглядит системный блок. Обычно он представляет собой большую коробку из темного или светлого пластика, включающую систему охлаждения, платы, провода и так далее. Но умелец из Таиланда сделал системный блок, который кардинально отличается от всех остальных.

Парень собрал персональный компьютер в виде снайперской винтовки, и он выглядит впечатляюще.