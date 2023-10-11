Интересные варианты дверей из LEGO 

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Отвлекитесь от дел на несколько минут и посмотрите на сборку нескольких видов дверей из конструктора LEGO. Очень залипательно.
Впечатляющие возможности современного конструктора.
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Метки: Видео дверь залипательно конструктор лего подборка
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