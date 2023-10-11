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Интересные варианты дверей из LEGO&nbsp;

Интересные варианты дверей из LEGO 

Автор:
11 октября 2023 09:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   дверь   залипательно   конструктор   лего   подборка   
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Отвлекитесь от дел на несколько минут и посмотрите на сборку нескольких видов дверей из конструктора LEGO. Очень залипательно.

Впечатляющие возможности современного конструктора.

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Метки: Видео   дверь   залипательно   конструктор   лего   подборка   
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satra Час назад
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