Инженерный подход к решению проблемы

Когда у вас есть конструктор LEGO и очень много свободного времени, в голову могут прийти довольно интересные идеи для экспериментов. Создатель Youtube-канала Brick Technology показал, как машинка из конструктора LEGO Technic преодолевал препятствие.

2022-04-08T12:12:04+03:00