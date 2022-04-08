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Инженерный подход к решению проблемы

Инженерный подход к решению проблемы (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 12:12
Метки: LEGO Technic   видео   интересно   конструктор   лего   эксперимент   
428
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Когда у вас есть конструктор LEGO и очень много свободного времени, в голову могут прийти довольно интересные идеи для экспериментов. Создатель Youtube-канала Brick Technology показал, как машинка из конструктора LEGO Technic преодолевал препятствие.
Преодолеваем стенку разной высоты.

Источник:

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Метки: LEGO Technic   видео   интересно   конструктор   лего   эксперимент   
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449
vtoroyshans 40 минут назад
хочу такой конструктор
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5k
hhwost 4 минуты назад
хочу такую работу
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