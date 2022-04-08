Инженерный подход к решению проблемы

428
1
1
Когда у вас есть конструктор LEGO и очень много свободного времени, в голову могут прийти довольно интересные идеи для экспериментов. Создатель Youtube-канала Brick Technology показал, как машинка из конструктора LEGO Technic преодолевал препятствие.
Преодолеваем стенку разной высоты.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Впечатляющий город из деталей LEGO
- Разоблачение популярных фокусов
- Как долго простоят бумажные стаканчики с напитками
- Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
- Набор конструктора и немного инженерии
18
Понравилось18
Новости партнёров