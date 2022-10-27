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Впечатляющий игровой компьютер, оформленный в стиле зловещего дома с монстрами

Впечатляющий игровой компьютер, оформленный в стиле зловещего дома с монстрами

Автор:
27 октября 2022 09:24
Сообщество : Игромир
Метки: видео   дом с привидениями   интересно   конструктор   лего   монстры   хэллоуин   
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Компания Lego выпустила уникальный игровой компьютер в виде дома с монстрами и привидениями. Для создания корпуса понадобилось около 20 тысяч деталей конструктора.
Событие приурочено к Хэллоуину. Внутри корпуса расположены процессор Intel Core i9-12900KF, видеокарта RTX 3090, 32 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель размером 1 ТБ. Трубки с зеленой жидкостью являются частью системы охлаждения.

Источник:

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Метки: видео   дом с привидениями   интересно   конструктор   лего   монстры   хэллоуин   
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9  комментариев
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Copycat 3 часа назад
водянка конечно красиво и дает больше кпд чем обычное воздушное с кулерами... но я себе её не стал бы ставить - очень напрягает то что что бы например что то поменять в конфигурации, например ссд в материнку установить тебе надо столько движений делать, сливать жидкость, разбирать эти трубки, потом обратно все собирать, затем заливать жидкость, следить что бы пузырьков там не было и не дай бог что то не плотно собрано и будет протекать
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