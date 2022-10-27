Впечатляющий игровой компьютер, оформленный в стиле зловещего дома с монстрами

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Компания Lego выпустила уникальный игровой компьютер в виде дома с монстрами и привидениями. Для создания корпуса понадобилось около 20 тысяч деталей конструктора.
Событие приурочено к Хэллоуину. Внутри корпуса расположены процессор Intel Core i9-12900KF, видеокарта RTX 3090, 32 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель размером 1 ТБ. Трубки с зеленой жидкостью являются частью системы охлаждения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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