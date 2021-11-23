Набор конструктора и немного инженерии

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Создатель Youtube-канала Brick Experiment с помощью набора деталей LEGO и собственных модификаций создаёт всевозможные машины и механизмы и ставит над ними эксперименты. В свежем видео парень пытался добиться того, чтобы его LEGO-автомобиль мог безопасно добраться с одного стола на другой.
Когда у вас есть конструктор LEGO и очень много свободного времени.
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