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Набор конструктора и немного инженерии

Набор конструктора и немного инженерии (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 12:27
Метки: видео   интересно   конструктор   лего   развлечения   эксперимент   
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Создатель Youtube-канала Brick Experiment с помощью набора деталей LEGO и собственных модификаций создаёт всевозможные машины и механизмы и ставит над ними эксперименты. В свежем видео парень пытался добиться того, чтобы его LEGO-автомобиль мог безопасно добраться с одного стола на другой.
Когда у вас есть конструктор LEGO и очень много свободного времени.

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Метки: видео   интересно   конструктор   лего   развлечения   эксперимент   
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2  комментария
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5k
Максим Час назад
В детстве был конструктор с моторчиком (железный, если кто помнит, тот что копия итальянского). Тоже развлекались. Правда до лего текинкс конечно далеко, развивается все, даже игрушки.
Захотелось и себе купить)
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27k
lem02 Час назад
Залипательно.
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