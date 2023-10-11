Ребята из Нижнего взломали автомат с игрушками

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План был надёжный: сначала парни зашли в магазин на Кораблестроителей, чтобы купить пустых пакетов. Дальше вышли в предбанник, где стоял агрегат, и начали там как-то странно суетиться.
Вот и сама инструкция от ловкачей: надо просто расшатать автомат, а мягкие игрушки сами посыплются через отверстие снизу. Набрали всего чего смогли и ушли. При этом без вложений — в приёмник не засунули ни копейки.
Лайфхак рабочий, но проверять не советуем!
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