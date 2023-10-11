Ребята из Нижнего взломали автомат с игрушками

FISHKINET
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Крокодиловы слёзы. Представитель Белого дома Джон Кирби заплакал в эфире CNN Крокодиловы слёзы. Представитель Белого дома Джон Кирби заплакал в... Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела... Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых в Дубай, а его - нет Житель Уфы убил 14-летнюю сестру из-за того, что её взяли на отдых... Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов Улыбатор Улыбатор В Челябинской области чиновники нашли главный источник загрязнения воздуха. И это не промышленные предприятия В Челябинской области чиновники нашли главный источник загрязнения... Дагестанский курортный роман закончился для москвички кражей денег, побоями и угрозами Дагестанский курортный роман закончился для москвички кражей... Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом... "Не ешьте наши каштаны": мэр Железноводска записал видеообращение к гостям курортного города "Не ешьте наши каштаны": мэр Железноводска записал видеообращение... 17 фото, которые показывают силу времени 17 фото, которые показывают силу времени Когда больше нет сил терпеть: пост про увольнение Когда больше нет сил терпеть: пост про увольнение Нижегородец устроил на борту пьяный дебош и заработал уголовную статью Нижегородец устроил на борту пьяный дебош и заработал уголовную статью Революционный тест Революционный тест «Сейчас они просто болтаются»: Арнольд Шварценеггер пожаловался на дряблые мышцы и стареющее тело «Сейчас они просто болтаются»: Арнольд Шварценеггер пожаловался на...
Главная > Видео
Ребята из Нижнего взломали автомат с игрушками

Ребята из Нижнего взломали автомат с игрушками

Автор:
11 октября 2023 09:35
Метки: Автомат   Видео   Игрушки   автомат с игрушками   в мире   люди   магазин   новости   
1261
1
1


План был надёжный: сначала парни зашли в магазин на Кораблестроителей, чтобы купить пустых пакетов. Дальше вышли в предбанник, где стоял агрегат, и начали там как-то странно суетиться.

Вот и сама инструкция от ловкачей: надо просто расшатать автомат, а мягкие игрушки сами посыплются через отверстие снизу. Набрали всего чего смогли и ушли. При этом без вложений — в приёмник не засунули ни копейки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Автомат   Видео   Игрушки   автомат с игрушками   в мире   люди   магазин   новости   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Мурчелло Час назад
Чё то нету никого из комментаторов.В убежищах сидят по ходу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Цыц тут у меня Час назад
Снимающего тоже что ли трясли? Что из него сыпалось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

384434



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#животные#история#США#кино#новости#аварии#палестина
#интересное#люди#автомобили#Прикол#позитив#факты#Китай#подборка#дети#авто аварии
#машина#Юмор#автомир#Автовсячина#забавно#Россия#милота#фильм#ДТП#Израиль
iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири поменять имя iPhone вынудил свою владелицу с именем Сири поменять имя Москвич расстрелял продавцов магазина из аэрозольного пистолета Москвич расстрелял продавцов магазина из аэрозольного пистолета Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение Девушка подожгла предмет интерьера в кафе Девушка подожгла предмет интерьера в кафе Вулканический туризм в Исландии Вулканический туризм в Исландии В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь...

На что жалуетесь?

Вернуться