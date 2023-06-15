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Москвич расстрелял продавцов магазина из аэрозольного пистолета

Москвич расстрелял продавцов магазина из аэрозольного пистолета

Автор:
15 июня 2023 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: аэрозольный пистолет   в мире   видео   люди   магазин   новости   продавец   фото   
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Ему не понравилось обслуживание на кассе.

Всё произошло накануне в «Магнолии» на Маршала Малиновского в столичном районе Щукино. Двое друзей заскочили в магаз за покупками, но остались недовольны тем, как их обслужили. Конфликт завялая прямо на кассе и быстро переместился на улицу.

Очень быстро требовательный покупатель психанул и выстрелил в лицо продавцу из аэрозольного пистолета (на видео). Но мужчина, который сразу после атаки побежал умываться, не пострадал, а вот его женщине-коллеге повезло меньше. В момент выстрела она стояла рядом, и аэрозоль попал ей в глаза. Кассирше потребовалась помощь врачей.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Источник:

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Метки: аэрозольный пистолет   в мире   видео   люди   магазин   новости   продавец   фото   
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Андрей Полчаса назад
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