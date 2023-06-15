Москвич расстрелял продавцов магазина из аэрозольного пистолета

Ему не понравилось обслуживание на кассе.
Всё произошло накануне в «Магнолии» на Маршала Малиновского в столичном районе Щукино. Двое друзей заскочили в магаз за покупками, но остались недовольны тем, как их обслужили. Конфликт завялая прямо на кассе и быстро переместился на улицу.
Очень быстро требовательный покупатель психанул и выстрелил в лицо продавцу из аэрозольного пистолета (на видео). Но мужчина, который сразу после атаки побежал умываться, не пострадал, а вот его женщине-коллеге повезло меньше. В момент выстрела она стояла рядом, и аэрозоль попал ей в глаза. Кассирше потребовалась помощь врачей.
Сейчас в ситуации разбирается полиция.
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