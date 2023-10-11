Кемеровчанин променял курорты Турции на отдых в колонии из-за большого желания обзавестись планшетом

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Пассажир рейса Новосибирск-Анталья похитил планшет в аэропорту Толмачево.
В новосибирском аэропорту Толмачево у 53-летней пассажирки украли планшет. Выяснилось, что преступление совершил житель Кемеровской области, пока ожидал вылета в Анталью.
Мужчина находился в «стерильной зоне». В какой-то момент он увидел на сидении планшет – гаджет был оставлен без присмотра.
На вора завели уголовное дело.
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