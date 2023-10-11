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Кемеровчанин променял курорты Турции на отдых в колонии из-за большого желания обзавестись планшетом

Кемеровчанин променял курорты Турции на отдых в колонии из-за большого желания обзавестись планшетом

Автор:
11 октября 2023 09:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   кража   криминал   люди   планшет   
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Пассажир рейса Новосибирск-Анталья похитил планшет в аэропорту Толмачево.

В новосибирском аэропорту Толмачево у 53-летней пассажирки украли планшет. Выяснилось, что преступление совершил житель Кемеровской области, пока ожидал вылета в Анталью.


Мужчина находился в «стерильной зоне». В какой-то момент он увидел на сидении планшет – гаджет был оставлен без присмотра.


На вора завели уголовное дело.

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Метки: Видео   задержание   кража   криминал   люди   планшет   
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4  комментария
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Дмитрий ! 19 минут назад
Сказочный. Уверен рецидивист.
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10k
Борис Карабанов 20 минут назад
Сидение - процесс нахождения в....
Сиденье - какое-либо устройство для сидения...
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6k
livaneth Полчаса назад
Поднял статью с пола
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
Вместо Канар - на нары...
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