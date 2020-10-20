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Испытание 8К телевизоров на прочность

Испытание 8К телевизоров на прочность (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 08:59
Метки: видео   девушка   интересно   китай   прочность   телевизор   тест   
422
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Разбитый экран считается одной из самых распространенных "травм" у современных телевизоров. К счастью, технологии не стоят на месте и производители постоянно улучшают свою продукцию. Взгляните на эту девушку, которая продемонстрировала повышенную прочность экрана новых 8К телевизоров.

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Метки: видео   девушка   интересно   китай   прочность   телевизор   тест   
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3k
Сергей Час назад
Слабенько мочит. Да и вообще- надо топором попробовать..
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24k
Владимир Сергей 37 минут назад
Вы вот так слабенько по своему попробуйте, да хоть даже пластиковым молотком.
Моментально пополните ряды тех кто пытается продать разбитый дисплей на авито.

То что держит хоть какие то удары это же супер круто.
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7k
Dabus Полчаса назад
Ну что сказать, здорово. Наконец-то сделали нормальные экраны которым не страшно если дети в них попадут мячом, или пьяный гость случайно толкнёт его спиной. Всегда удивлялся почему у современных ТВ за кучу $$$ не ставят даже простейших защитных экранов, и любой пук в их сторону сразу приводит к нарушению матрицы. Но вот, наконец-то ...
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18k
Узбекский космонавт 41 минуту назад
Если баба с молотком идёт в комплекте - надо брать.

Не понимаю почему при одинаковых размерах, разрешении, отклике и яркости телевизоры дешевле мониторов.
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40k
Митрий 47 минут назад
16K телевизорами можно будет витрины бронировать?
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19k
Сибиряк 57 минут назад
а давайте я разок вдарю, а?
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