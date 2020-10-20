Испытание 8К телевизоров на прочность

Разбитый экран считается одной из самых распространенных "травм" у современных телевизоров. К счастью, технологии не стоят на месте и производители постоянно улучшают свою продукцию. Взгляните на эту девушку, которая продемонстрировала повышенную прочность экрана новых 8К телевизоров.
Телевизоры, которые очень сложно разбить.
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Моментально пополните ряды тех кто пытается продать разбитый дисплей на авито.
То что держит хоть какие то удары это же супер круто.
Не понимаю почему при одинаковых размерах, разрешении, отклике и яркости телевизоры дешевле мониторов.