Пятиклассник пошёл в школу в три часа ночи. Он просто не посмотрел на время

Мальчик уверенно шел на уроки, когда его заметили полицейские.
В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и ушел в школу ночью. Такую историю рассказали в краевом главке МВД.
Мальчик с рюкзаком шел по обочине в поселке Балахта, когда его заметил патрулировавший территорию экипаж ДПС, — это было в три часа ночи. Полицейские поинтересовались у ребенка, куда он держит путь. Тот уверенно ответил, что на уроки.
— Мальчик пояснил, что, когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить, — пояснили в полиции. — Инспекторы объяснили сонному школьнику, что, вероятно, будильник сработал неправильно, и доставили его домой к матери «досыпать сны».
Мама мальчика спала и не слышала, как сын ушел из дома. Она была сильно удивлена, увидев ребенка с полицейскими на пороге.
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Счас что, ночь, что ли? спросил он.
Вот идиот-то! опять ругнулась Марья. А ты что, за четвертинкой в сельмаг? Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь ночь.
Заспал…"
В.М.Шукшин, "Беседы при ясной луне".