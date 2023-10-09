Пятиклассник пошёл в школу в три часа ночи. Он просто не посмотрел на время

В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и ушел в школу ночью. Такую историю рассказали в краевом главке МВД.



Мальчик с рюкзаком шел по обочине в поселке Балахта, когда его заметил патрулировавший территорию экипаж ДПС, — это было в три часа ночи. Полицейские поинтересовались у ребенка, куда он держит путь. Тот уверенно ответил, что на уроки.





— Мальчик пояснил, что, когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить, — пояснили в полиции. — Инспекторы объяснили сонному школьнику, что, вероятно, будильник сработал неправильно, и доставили его домой к матери «досыпать сны».





Мама мальчика спала и не слышала, как сын ушел из дома. Она была сильно удивлена, увидев ребенка с полицейскими на пороге.