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Пятиклассник пошёл в школу в три часа ночи. Он просто не посмотрел на время

Пятиклассник пошёл в школу в три часа ночи. Он просто не посмотрел на время

Автор:
09 октября 2023 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Время   Пятиклассник   забавно   красноярск   школа   
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Мальчик уверенно шел на уроки, когда его заметили полицейские.

В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и ушел в школу ночью. Такую историю рассказали в краевом главке МВД.

Мальчик с рюкзаком шел по обочине в поселке Балахта, когда его заметил патрулировавший территорию экипаж ДПС, — это было в три часа ночи. Полицейские поинтересовались у ребенка, куда он держит путь. Тот уверенно ответил, что на уроки.


— Мальчик пояснил, что, когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить, — пояснили в полиции. — Инспекторы объяснили сонному школьнику, что, вероятно, будильник сработал неправильно, и доставили его домой к матери «досыпать сны».


Мама мальчика спала и не слышала, как сын ушел из дома. Она была сильно удивлена, увидев ребенка с полицейскими на пороге.

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Метки: Видео   Время   Пятиклассник   забавно   красноярск   школа   
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13  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 57 минут назад
Я так дочку в детский сад повел в 4 утра.
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2k
xannar 13 секунд назад
Ооо мне коллега рассказывала, как она однажды в институт поехала в 4 утра. Причём ей ещё казалось, что она проспала, и собиралась просто пулей. В итоге стоит на остановке, автобуса всё нет, и тут до неё доходит, что вокруг ни людей, ни машин. Мобильников тогда не было, часов нет, спросить не у кого ))))
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65k
Александр Ломовицкий 48 секунд назад
в воскресенье в 7 утра ломился в школу , были подозрения что что то не так но я не придал им значения . в шарагу приходил но тут уже алкоголь виноват , ночью проснулся на автомате собрался и побрел на пары . бывает :)
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5k
Rubiroid_47 15 минут назад
Пару раз так путал, но всего на час ошибался.
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
похвальная тяга к знаниям )))
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
23k
ЦСКА 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
"Вошел Петька.
Счас что, ночь, что ли? спросил он.
Вот идиот-то! опять ругнулась Марья. А ты что, за четвертинкой в сельмаг? Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь ночь.
Заспал…"
В.М.Шукшин, "Беседы при ясной луне".
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330
Z Z 54 минуты назад
Я как-то раз также ушел в школу... Прошел, правда, метров 200 всего и удивился- почему так темно...
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4k
Горожанин 56 минут назад
Вот это мотивация! На уровне подкорки! Академик растёт.
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