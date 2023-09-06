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Первоклассникам раздадут буквари с выдающимися людьми муниципалитета

Первоклассникам раздадут буквари с выдающимися людьми муниципалитета

Автор:
06 сентября 2023 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   буквари   забавно   люди   мэр   первоклассники   школа   
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В Пушкинском округе детей ждёт необычное учебное пособие с людьми или местами, которыми знаменит округ. На первой странице красуется мэр.

Своими буквами в букваре обзавелись писатель Эдуард Успенский (Э), оперный певец Фёдор Шаляпин (Ш) и автор гимна Ленинграда Рейнгольд Морицевич Глиэр (Р).

Семьи детей возмутились выбранными персонами для знакомства школьников с миром букв.


Однако в администрации города заявили, что «родители, которые не оценили выбранные персоналии — просто безграмотные люди»

Источник:

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Метки: Видео   буквари   забавно   люди   мэр   первоклассники   школа   
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5  комментариев
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2k
Fiverknot 45 минут назад
Чем их многократно переизданный в СССР Букварь Всеслава Горецкого не устраивает? Разумеется речь об основном содержании, а не предисловиях и комментариях.
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1k
adssaf afasffdsga 13 минут назад
Судя по видео - вполне себе интересная идея. Совместить краеведение и историю отечества с букварём. Но, как мне кажется, это больше естествознание или этот... "окружающий мир", чем букварь. Думаю, первоклассникам такое понравится, но качество обучения под вопросом.
Ну и пихать мэров и прочих современных политических деятелей в букварь это идея прям плохая.
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4k
Alex 40 минут назад
Сраные депутаты
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