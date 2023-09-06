Первоклассникам раздадут буквари с выдающимися людьми муниципалитета

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В Пушкинском округе детей ждёт необычное учебное пособие с людьми или местами, которыми знаменит округ. На первой странице красуется мэр.
Своими буквами в букваре обзавелись писатель Эдуард Успенский (Э), оперный певец Фёдор Шаляпин (Ш) и автор гимна Ленинграда Рейнгольд Морицевич Глиэр (Р).
Семьи детей возмутились выбранными персонами для знакомства школьников с миром букв.
Однако в администрации города заявили, что «родители, которые не оценили выбранные персоналии — просто безграмотные люди»
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Ну и пихать мэров и прочих современных политических деятелей в букварь это идея прям плохая.