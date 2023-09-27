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Казанец стащил выручку из местного алкомаркета

Казанец стащил выручку из местного алкомаркета

Автор:
27 сентября 2023 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казань   алкоголь   выручка   деньги   люди   ограбление   
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Нарушитель разбил стекло торговой точки и проник в помещение. Злоумышленник искал в кассе наличку и прихватил с собой продукты питания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего казанца. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Подозреваемый имеет внушительный послужной список судимостей: за кражи, грабежи и хранение наркотиков.

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Метки: Видео   Казань   алкоголь   выручка   деньги   люди   ограбление   
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2  комментария
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Viktor Час назад
Нарушитель? Нарушитель, это кто дорогу в неположенном месте переходит, а тут преступник, рецидивист!

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Михаил 39 минут назад
Опечатка в названии, не "Казанец", а "Засранец"
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