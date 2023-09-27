Казанец стащил выручку из местного алкомаркета

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Нарушитель разбил стекло торговой точки и проник в помещение. Злоумышленник искал в кассе наличку и прихватил с собой продукты питания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего казанца. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Подозреваемый имеет внушительный послужной список судимостей: за кражи, грабежи и хранение наркотиков.
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