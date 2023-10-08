Прямо во время поездки из-под капота авто вылезла крыса, уселась на нём и поехала с ветерком

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Житель Нью-Йорка сидевший за рулем, совершенно точно такого не ожидал.
И, судя по всему, автомобиль крысе понравился, покидать его она не собирается. Ей! А за проезд!?
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