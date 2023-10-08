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Прямо во время поездки из-под капота авто вылезла крыса, уселась на нём и поехала с ветерком

Прямо во время поездки из-под капота авто вылезла крыса, уселась на нём и поехала с ветерком

Автор:
08 октября 2023 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   авто   животные   забавно   капот   крыса   пассажир   
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Житель Нью-Йорка сидевший за рулем, совершенно точно такого не ожидал.

И, судя по всему, автомобиль крысе понравился, покидать его она не собирается. Ей! А за проезд!?

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Метки: Видео   авто   животные   забавно   капот   крыса   пассажир   
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4  комментария
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
вот она причина не включаемых поворотников на поворотах
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32k
БамбарбияКиргуду 3 минуты назад
Мог бы и едой угостить,сраный пиндос.
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76k
Viktor 55 минут назад
Крысы любят провода грызть, может делов наделать ой-ёй-ёй!
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17k
banzai7 Час назад
Она входит в базовую комплектацию BMW.
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