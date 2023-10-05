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На Кубани женщина поставила своему живому супругу могилу во дворе дома

На Кубани женщина поставила своему живому супругу могилу во дворе дома

Автор:
05 октября 2023 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Краснодарскоий край   Кубань   муж и жена   похоронила живого мужа   развод   
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Жительница Краснодарского края похоронила живого мужа — просто сделала насыпь за домом, поставила крест, фотографию, водку с хлебом и прикрепила «памятную надпись».

Сам «погребенный» нам рассказал, что сейчас у семьи бракоразводный процесс, который длится уже год, в ходе которого пара постоянно скандалит. По словам мужчины, его супруга работает директором школы в селе Вольное.


Наш собеседник добавил, что жена регулярно его провоцирует и даже обращается в полицию, жалуясь на побои, которые Александр якобы ей наносит. Она даже подговорила одного из троих детей, чтобы тот дал показания против отца.


По словам Александра, он сразу обратился в полицию после того, как нашел свою могилу за домом. Однако сотрудники сказали, что это происшествия даже не получится подвести под статью о хулиганстве.


Причем сначала супруга Александра отрицала, что причастна к созданию могилы. Но спустя какое-то время говорила обратное. Дескать, так она «похоронила свою любовь».

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Метки: Видео   Краснодарскоий край   Кубань   муж и жена   похоронила живого мужа   развод   
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11  комментариев
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3k
* You All 48 минут назад
"его супруга работает директором школы в селе Вольное." и после подобного должны сократить за психическую невменяемость,чтобы это тело не могло заниматься с детьми
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12k
Марсианин 2 минуты назад
Когда женщина любит, то позволяет мужчине всё, даже сс.ть в раковину.
Когда женщина разлюбила, ее раздражает в мужчине всё, даже звук, с которым он моргает...
Это жизнь...
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1k
Илья 6 минут назад
Просто парень закрывал глаза на психическую нестабильность будущей супруги до брака
списывая это на изюминку характера или желание поиграть в рыцаря ( я помогу и она исправится) . А когда шоры любви спали он [мат] от увиденного.
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65k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
ну понятно почему он с ней разводится . непонятно как он с ней столько лет жил
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45k
Цыц тут у меня 43 минуты назад
Вроде бы всегда адекватная, нормальная, когда то любимая женщина во время развода превращается в неуравновешенное, злобное существо.
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30k
Головасыр коричнештанник 54 минуты назад
Ведь было всё у нас всерьёз
Второго сентября.
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34k
Fat Lynx 56 минут назад
В общем... в гробу она его видела!
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21k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Поведение женщин , это диагноз обществу . А в данном случае уже некролог .
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