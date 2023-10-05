На Кубани женщина поставила своему живому супругу могилу во дворе дома

Сам «погребенный» нам рассказал, что сейчас у семьи бракоразводный процесс, который длится уже год, в ходе которого пара постоянно скандалит. По словам мужчины, его супруга работает директором школы в селе Вольное.

Наш собеседник добавил, что жена регулярно его провоцирует и даже обращается в полицию, жалуясь на побои, которые Александр якобы ей наносит. Она даже подговорила одного из троих детей, чтобы тот дал показания против отца.

По словам Александра, он сразу обратился в полицию после того, как нашел свою могилу за домом. Однако сотрудники сказали, что это происшествия даже не получится подвести под статью о хулиганстве.

Причем сначала супруга Александра отрицала, что причастна к созданию могилы. Но спустя какое-то время говорила обратное. Дескать, так она «похоронила свою любовь».