На Кубани женщина поставила своему живому супругу могилу во дворе дома

Жительница Краснодарского края похоронила живого мужа — просто сделала насыпь за домом, поставила крест, фотографию, водку с хлебом и прикрепила «памятную надпись».
Сам «погребенный» нам рассказал, что сейчас у семьи бракоразводный процесс, который длится уже год, в ходе которого пара постоянно скандалит. По словам мужчины, его супруга работает директором школы в селе Вольное.
Наш собеседник добавил, что жена регулярно его провоцирует и даже обращается в полицию, жалуясь на побои, которые Александр якобы ей наносит. Она даже подговорила одного из троих детей, чтобы тот дал показания против отца.
По словам Александра, он сразу обратился в полицию после того, как нашел свою могилу за домом. Однако сотрудники сказали, что это происшествия даже не получится подвести под статью о хулиганстве.
Причем сначала супруга Александра отрицала, что причастна к созданию могилы. Но спустя какое-то время говорила обратное. Дескать, так она «похоронила свою любовь».
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Когда женщина разлюбила, ее раздражает в мужчине всё, даже звук, с которым он моргает...
Это жизнь...
списывая это на изюминку характера или желание поиграть в рыцаря ( я помогу и она исправится) . А когда шоры любви спали он [мат] от увиденного.
В лесу идеи бракоразводный процесс - заяц разводится с зайчихой. Судья зайцу: "- А почему Вы решили с ней развестись? Вы же прожили вместе 25 лет!" Заяц: "-Ваша честь, посмотрите на неё - она же косая!" Судья: "-А Вы только через 25 лет это заметили?" Заяц: "- Да я думал, что она мне глазки строит!"
Второго сентября.