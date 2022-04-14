Каким должен быть идеальный супруг

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор видео забавно идеальный муж муж и жена отношения
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особенно когда представляю как он с пустотой разговаривает и гримасы корчит перед айфоном на треноге..
мне кажется такой долбо...б любой женщине/девушке уже на следующий день надоест и будет нужен только ради сюрпризов из карманов.
Идеальный ко всему должен быть красив как Бог.