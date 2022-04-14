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Каким должен быть идеальный супруг

Каким должен быть идеальный супруг (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   забавно   идеальный муж   муж и жена   отношения   
877
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У каждой женщины есть свой образ идеального мужчины.

Чтоб не пил, не курил и всегда цветы дарил! 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   забавно   идеальный муж   муж и жена   отношения   
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9  комментариев
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7k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
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25
Фёдор 4 минуты назад
бабаорабы, а потом 85 процентов разводов, и бабы скачут по буям в поисках этой илюзии-настоящий мужчина. дуры
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346
Никита 11 минут назад
Прям как персонаж из советских фильмов, особенно с этой причёской! :-))
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24k
SerGProS Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
SerGProS Полчаса назад
Забыл про не прибитую до сих пор розетку и не подключенную разделочную доску
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75
Роман Романов Полчаса назад
почему-то тошнит от этих скетчей уже.
особенно когда представляю как он с пустотой разговаривает и гримасы корчит перед айфоном на треноге..
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75
Роман Романов Полчаса назад
и по теме ролика:
мне кажется такой долбо...б любой женщине/девушке уже на следующий день надоест и будет нужен только ради сюрпризов из карманов.
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10k
Клёст 39 минут назад
В молоко.
Идеальный ко всему должен быть красив как Бог.
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10k
Sasa 50 минут назад
А посуду то и не помыл, а цветы не те, и денег мало принес, и дома не бываешь, чтоб ремонт делать...
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