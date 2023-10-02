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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 783 поста • 41 подписчик подписаться
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В Уфе у ресторана «Вкусно и — точка» росгвардейцы грубо задержали двух нетрезвых девушек

В Уфе у ресторана «Вкусно и — точка» росгвардейцы грубо задержали двух нетрезвых девушек

Автор:
02 октября 2023 09:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Вкусно и — точка   девушки   задержание   нетрезвые   пьяные   росгвардейцы   
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Поход в популярный ресторан быстрого питания для двух уфимок закончился задержанием.

На видео видно, как посетительницы лежат на земле перед зданием «Вкусно и — точка», а над ними наклонились мужчины в форме.

Инцидент произошел вечером 19 сентября. По словам очевидцев, посетительницы вели себя агрессивно, судя по всему, они были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ресторана вызвали правоохранительные органы. Уфимки их поступок не оценили и сопротивлялись задержанию.


В ответ росгвардейцы их грубо скрутили и задержали.

Источник:

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Метки: Видео   Вкусно и — точка   девушки   задержание   нетрезвые   пьяные   росгвардейцы   
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18  комментариев
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542
Карл 54 минуты назад
Как можно задерживать грубо? Не комильфо-с! Надо элегантно и при этом улыбаясь нежно целуя ручки...
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981
Илья 5 минут назад
Видать графинь задержали
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20k
Алексей Полчаса назад
Это грубо
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34k
Fat Lynx 39 минут назад
Это жестко что ли?
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238
Виктор Fat Lynx 37 минут назад
В Финляндии или в Швеции для начала их бы мордами по асфальту поелозили. Фигли, там демократия...
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145
Собака У Попа 43 минуты назад
Грубо - и точка.
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145
Собака У Попа 44 минуты назад
«Вкусно и - точка»

«Вкусно - и точка». Автар, выучи уже, как правильно писать название.
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6k
hhwost 46 минут назад
многие бабы такие борзые потому, что с какого-то уверены, что их нельзя бить.
и очень удивляются, когда выясняется что оказывается можно. СЮРПРИЗ!
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30
Dimonio 48 минут назад
Блестяще
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542
Карл 52 минуты назад
А вообще.., российская полиция по сравнению с типичной для стран ЕС - это просто душки. Я уже не говорю о пиндосранской, мексиканской и прочими тому подобными.
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126
Феличита 52 минуты назад
молодцы мужики, не зря тренировались
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