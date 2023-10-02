В Уфе у ресторана «Вкусно и — точка» росгвардейцы грубо задержали двух нетрезвых девушек

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Поход в популярный ресторан быстрого питания для двух уфимок закончился задержанием.
На видео видно, как посетительницы лежат на земле перед зданием «Вкусно и — точка», а над ними наклонились мужчины в форме.
Инцидент произошел вечером 19 сентября. По словам очевидцев, посетительницы вели себя агрессивно, судя по всему, они были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ресторана вызвали правоохранительные органы. Уфимки их поступок не оценили и сопротивлялись задержанию.
В ответ росгвардейцы их грубо скрутили и задержали.
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«Вкусно - и точка». Автар, выучи уже, как правильно писать название.
и очень удивляются, когда выясняется что оказывается можно. СЮРПРИЗ!