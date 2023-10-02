FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 783 поста • 41 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Питере агрессивный мужчина в погоне за матерью с ребёнком пытался снести входную дверь парадной

В Питере агрессивный мужчина в погоне за матерью с ребёнком пытался снести входную дверь парадной

Автор:
02 октября 2023 09:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   люди   неадекват   стекло   странное поведение   
892
1
1

А когда они укрылись — стал ломиться в дверь и разбил стекло.

Всё произошло накануне в восьмом часу вечера на Советской улице. Женщина с ребёнком возвращалась домой и проходила в арке мимо мужчины, который справлял нужду. Незнакомец закончил свои дела и резко рванул за ними. Мать с сыном быстро забежала в парадную и закрыла дверь, но неадекват стал ломиться в неё.


Экшен-шоу попало на камеру домофона: сперва мужчина пытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла, а потом рьяно жестикулировал и говорил что-то невнятное, спрятавшись за стеной, после чего ещё раз попробовал выбить дверь, уже с ноги, а потом скрылся.


Женщина обратилась в полицию. Сейчас сотрудники ищут дебошира.


UPD: агрессор задержан, им оказался 28-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Питер   люди   неадекват   стекло   странное поведение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia 38 минут назад
Что-то мне подсказывает, что там в крови у этого туловища не только алкоголь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SaveUs 12 минут назад
Народ, хорош употреблять всякое г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 41 минуту назад
Мусора, кстати, не среагировали. Мусора - такие мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 44 минуты назад
Он просто хотел объяснить своё видение творчества Мариенгофа и вообще имажинизма в целом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии
20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан. Магалы Дербента
Поездка в Дагестан. Магалы Дербента
Художник Сергей Крупский
Художник Сергей Крупский
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#СССР#новости#в мире#сарказм#ДТП#Новосибирск#кража
#фото#история#Юмор#конфликт#США#подборка#полиция
#девушки#животные#Прикол#дети#драка#Россия#красота
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры Настоящий шедевр стеклянной архитектуры Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля Полуголый мужчина напал на пару пенсионеров на АЗС Полуголый мужчина напал на пару пенсионеров на АЗС Странный персонаж в московской подземке&nbsp; Странный персонаж в московской подземке 

На что жалуетесь?

Вернуться