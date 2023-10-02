В Питере агрессивный мужчина в погоне за матерью с ребёнком пытался снести входную дверь парадной

Всё произошло накануне в восьмом часу вечера на Советской улице. Женщина с ребёнком возвращалась домой и проходила в арке мимо мужчины, который справлял нужду. Незнакомец закончил свои дела и резко рванул за ними. Мать с сыном быстро забежала в парадную и закрыла дверь, но неадекват стал ломиться в неё.

Экшен-шоу попало на камеру домофона: сперва мужчина пытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла, а потом рьяно жестикулировал и говорил что-то невнятное, спрятавшись за стеной, после чего ещё раз попробовал выбить дверь, уже с ноги, а потом скрылся.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас сотрудники ищут дебошира.

UPD: агрессор задержан, им оказался 28-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.