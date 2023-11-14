«Во-первых, они снимали, во-вторых, списывали». В калужской школе учительница избила подростка тетрадками и пеналом из-за телефона

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Педагога СОШ №51 разозлило то, что сразу несколько учеников использовали на уроке смартфоны. Пока она выгоняла из класса одних подростков, это снимали другие.
В администрации школы заявили , что попавший на видео инцидент произошёл еще неделю назад, жалоб не поступало.
«В школе запрещены телефоны. У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают.
Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей. Это, вообще, было неделю назад. Жалобы за эту неделю от родителей не поступали».
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Об голову им телефоны разбивать!...)
Надеюсь, учитель впредь будет настроен на педагогический лад. Бить ребенка? Если к этому сводится процесс обучения, то лучше учителю сменить род деятельности.
А если ребёнок не хочет учится (?)... То пошёл он в ж#пу!... и не засоряет планету туп0рылостью своей (!)...
Не хочет учиться в нормальной школе? Надо возродить и увеличить спецшколы. Те что сейчас есть не справятся и больше на другой контингент.
Еще я знаю, что "считаеш" пишется с мягким знаком.
И главное, панибратство опять свойство малолеток или не очень интеллектуально развитых людей.
Так что делайте выводы и ищите искомое в зеркале, там шансы 100%.