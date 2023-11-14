«Во-первых, они снимали, во-вторых, списывали». В калужской школе учительница избила подростка тетрадками и пеналом из-за телефона

В администрации школы заявили , что попавший на видео инцидент произошёл еще неделю назад, жалоб не поступало.





«В школе запрещены телефоны. У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают.



