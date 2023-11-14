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«Во-первых, они снимали, во-вторых, списывали». В калужской школе учительница избила подростка тетрадками и пеналом из-за телефона

«Во-первых, они снимали, во-вторых, списывали». В калужской школе учительница избила подростка тетрадками и пеналом из-за телефона

Автор:
14 ноября 2023 12:16
Метки: Видео   дети   калуга   конфликт   ученики   учитель   школа   
946
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1

Педагога СОШ №51 разозлило то, что сразу несколько учеников использовали на уроке смартфоны. Пока она выгоняла из класса одних подростков, это снимали другие.

В администрации школы заявили , что попавший на видео инцидент произошёл еще неделю назад, жалоб не поступало.


«В школе запрещены телефоны. У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают.


Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей. Это, вообще, было неделю назад. Жалобы за эту неделю от родителей не поступали».

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Метки: Видео   дети   калуга   конфликт   ученики   учитель   школа   
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12  комментариев
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Нет никакой необходимости в использовании телефона во время урока, давно пора запретить их на занятиях!
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438
vozmez_die 3 минуты назад
Я бы своему утырку добавил бы люлей! А учителю вынес Благодарность за неравнодушие!!!
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1k
c3nsor3d 17 минут назад
Поэтому и тупые! всякими викепидиями пользуются, вместо того, чтобы книжки читать!
Об голову им телефоны разбивать!...)
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11k
Б.Касторский Час назад
Точно! Раз было неделю назад, то о чем разговор? Кто старое помянет (с)
Надеюсь, учитель впредь будет настроен на педагогический лад. Бить ребенка? Если к этому сводится процесс обучения, то лучше учителю сменить род деятельности.
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251
alx Б.Касторский 23 минуты назад
А ты, по ходу, такой же малолетний д.о.л.б.а.ё.б или твой мозг интелектом не затронут, раз ты считаеш, что учителю надо сменить род деятельности.
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438
vozmez_die alx Минуту назад
Ставлю +1 за содержание и смысл. Но в тексте ошибка! ;)
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