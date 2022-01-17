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Парень решил покататься на велосипеде в лесу и поснимать трюки, как вдруг наткнулся на медведя. Встреча велосипедиста с грозным лесным жителем попала на видео.
Автор видео не растерялся и прогнал незваного косолапого гостя.
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к тому же ,это самый мерзкий из медведей - черный медведь барибал.
Нередко вытаскивает спящих туристов прямо из палатки и хрумкает ими без стеснений.