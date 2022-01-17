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Неожиданная встреча с медведем в лесу

Неожиданная встреча с медведем в лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Велосипедист   видео   встреча   животные   лес   медведь   
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Парень решил покататься на велосипеде в лесу и поснимать трюки, как вдруг наткнулся на медведя. Встреча велосипедиста с грозным лесным жителем попала на видео.
Автор видео не растерялся и прогнал незваного косолапого гостя.

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Метки: Велосипедист   видео   встреча   животные   лес   медведь   
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4k
onebibis Час назад
Он поиграть хотел.
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23k
SerGProS 4 минуты назад
мишка отомстил - изнасиловав камеру
к тому же ,это самый мерзкий из медведей - черный медведь барибал.
Нередко вытаскивает спящих туристов прямо из палатки и хрумкает ими без стеснений.
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2k
Андрей Час назад
То он не голодный был
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697
Hallo FreeSpace Час назад
Офигеть ... молодец парень .
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